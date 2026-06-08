Buca\'da başkan vekili seçim tarihi belli oldu

Belediyeye yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından İzmir Valiliği, yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere belediye meclisinin 12 Haziran Cuma günü olağanüstü toplanacağını duyurdu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik rüşvet, zimmet, usulsüz imar ve ihale usulsüzlükleri iddialarıyla büyük bir operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden, aralarında mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem belediye başkanı ve eski ilçe başkanının da bulunduğu 42 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bakanlık görevden uzaklaştırdı

Belediye yönetimini ve imar birimlerini kapsayan soruşturmadaki adli gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı idari kararını verdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Anayasanın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 7 Haziran 2026 tarihli Onay'ı ile görevinden uzaklaştırıldı.

Valilik, meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı

Gelişmenin ardından İzmir Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, ilçede yeni belediye başkan vekilinin seçilmesi amacıyla belediye meclisinin olağanüstü toplantıya çağrıldığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 16.00'da Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir."

Konuyla ilgili adli ve idari sürecin titizlikle yürütülmeye devam ettiği öğrenildi. - İZMİR