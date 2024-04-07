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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mazbatasını aldı. Binlerce Bucalının katıldığı törende konuşan Duman, "Bu makam Bucalıların makamı, bu makam halkın makamı… Amacımız Buca'yı İzmir'de en iyi yere taşımak" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Buca'da ipi göğüsleyen aday CHP'li Görkem Duman oldu. AKP'nin adayının seçim sonuçlarına itiraz etmesinin ardından bu itirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, Görkem Duman'ın başkanlık koltuğuna oturmasına bir engel olmadığına karar verdi. Duman, bugün İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

BİNLERCE BUCALI DUMAN'I YALNIZ BIRAKMADI

Mazbata töreninde Başkan Duman'ı Bucalılar yalnız bırakmadı, binlerce vatandaş ellerinde bayraklarıyla törene geldi. CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da hazır bulunduğu törende halka seslenen Başkan Görkem Duman, "Bugün benim için çok özel bir gün. Yağmurlu havaya rağmen bugün burada benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Bu arada biz iki pazardır kazanıyoruz. Mazbatamızı gecikmiş de olsa aldık. 31 Mart'tan bu yana yedi gün. Bizi hizmet için geciktirdiler. Ancak biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Ülkesini vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır'. Bizler de meclis üyesi arkadaşlarımızla görevimizi en iyi şekilde yaparak, Buca halkının bizlere göstermiş olduğu teveccühün karşılığını vereceğiz" dedi.

"NE DE OLSA KIŞIN SONU BAHARDIR"

Görev süresi boyunca halkçı belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Duman, "Bu makam Bucalıların makamı, halkın makamı… Bizim zamanımızda hiçbir zaman gösteriş, şatafat olmayacak. Biz halkçı bir belediyecilik yapacağız. Amacımız Buca'yı İzmir'de en iyi yere taşımak. Bunu siz kıymetli Bucalılar ile hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün çıktığım yolda kıymetli yol arkadaşlarıma, kıymetli Bucalılara Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüreklerinizden öpüyorum. Ne de olsa kışın sonu bahardır diyorum" diye konuştu.