Buca Belediye Başkanı Üzüm adlı kediyle makamını paylaşıyor - Son Dakika
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Yerel

Buca Belediye Başkanı Üzüm adlı kediyle makamını paylaşıyor

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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Engelli Kedi Evi'nden sahiplendiği Üzüm adlı kediyle makamını paylaşıyor. Üzüm, yeni yuvasında ilgi odağı oldu.

31.05.2024 11:15  Güncelleme: 11:19
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(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, makam odasını, Üzüm adını verdiği kedisi ile paylaşıyor. Başkan Duman'ın Engelli Kedi Evi'nden sahiplendiği Üzüm, yeni yuvasında ilgi odağı oldu.

Sokak hayvanlarının uyutulması ile ilgili yasa tasarısına karşı tepkiler sürerken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, örnek bir davranış sergiledi. Başkan Duman, Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyareti sırasında Engelli Kedi Evi'nde tedavi gören bir kedi yavrusunu sahiplendi. Üzüm adı verilen kedi, tedavisinin ardından makama getirilerek yeni yuvasına kavuştu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca'nın simgesi olduğu için adını Üzüm koyduk. Onun sayesinde tüm günün yorgunluğunu unutuyoruz. Bugünlerde bir can dostu sahiplenmenin önemini de biliyoruz. Herkesi bir can dostu sahiplenmeye davet ediyorum" dedi.

Buca Belediye Başkanı Üzüm adlı kediyle makamını paylaşıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Buca Belediye Başkanı Üzüm adlı kediyle makamını paylaşıyor - Son Dakika

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