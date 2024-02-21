Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi AFAD akreditasyonu aldı - Son Dakika
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Yerel

Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi AFAD akreditasyonu aldı

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerde çalışmalar yapan Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi BUCAKUT, orta seviye arama kurtarma akreditasyonunu alarak AFAD koordinasyonunda müdahale yetkisi kazandı.

21.02.2024 14:57  Güncelleme: 15:04
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki çalışmalarından dolayı Devlet Üstün Hizmet Fedakarlık Madalyası'na layık görülen Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi BUCAKUT, "orta seviye arama kurtarma" akreditasyonunu alarak, olası bir afete Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) koordinesinde  müdahale etme yetkisi kazandı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın önderliğinde olası felaketlerde hızlı müdahale edebilme amacıyla kurulan BUCAKUT,  başarılarına bir yenisini daha ekledi. Belediye çalışanlarından oluşan 60 kişilik BUCAKUT ekibi, zorlu eğitim sürecinin ardından AFAD'ın verdiği orta seviye arama kurtarma akreditasyonunu aldı. BUCAKUT böylece ikinci yıldızını alarak, İzmir ve Ege Bölgesi'nde orta seviye arama kurtarma sertifikasını alan ilk ekip olurken, ulusal düzeyde de sayılı ekipler arasına girdi.

AFET KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILDI

Ekip, olası bir deprem  durumunda birden fazla enkazda görev yapabileceği gibi enkazı tek başına yönetebilme ve ulusal – uluslararası standartlardaki işaretleri yapabilme hakkına sahip olacak. Öte yandan, BUCAKUT ekibi, ulusal ve uluslararası boyutta yaşanacak herhangi bir afet durumunda çalışmalara katılmak üzere devlet tarafından görevlendirilebilecek.

Buca Belediyesi, yakın zamanda Afet Koordinasyon Merkezi'ni açarak, afet yönetimini bir bütünsel olarak ele alıp; çalışmalarını afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası olarak genişletmiş bulunuyor.

Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi AFAD akreditasyonu aldı
Kaynak: ANKA

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