Buca Belediyesi'ne Saldırı: Serada Büyük Zarar - Son Dakika
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Buca Belediyesi'ne Saldırı: Serada Büyük Zarar

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23.05.2025 10:31  Güncelleme: 11:30
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Buca Belediyesi\'ne Saldırı: Serada Büyük Zarar
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Buca'daki sera projesine kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda, su deposuna tuz konulması sonucu büyük çapta ürün kaybı yaşandı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, olayı 'hain bir saldırı' olarak nitelendirerek üretim çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

(İZMİR) – Buca Belediyesi'nin Söğüt mevkisinde yer alan ve elde edilen mahsulün Kent Lokantaları aracılığıyla Bucalılara sunulduğu seraya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın yaptığı ziyaretin ardından kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği bildirildi. Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamada seranın su deposuna tuz konulduğunun tespit edildiği, bu durumun bitki köklerine zarar vererek büyük çapta ürün kaybına neden olduğu açıklandı.

Sezon sonuna kadar 7,5 ton ürünün daha hasat edilmesinin hedeflendiği serada, tuz nedeniyle bitkilerin büyük bölümü yandı. Seraya giderek Tarımsal Hizmetler Müdürü ve Ziraat Mühendisi Mustafa Görgün'den bilgi alan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yaşananları "Bu olay, Bucalıların sofrasına yapılan hain bir saldırıdır" sözleriyle değerlendirdi.

Saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Duman, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı engelleyemeyecekler. Kent Lokantalarımıza destek vermek üzere yaşama geçirdiğimiz ve son tarım teknolojilerini kullanarak en üst düzeyde verimi almayı hedeflediğimiz seramızda üretime devam edeceğiz. Bizi yıldıramayacaklar, önümüzü kesemeyecekler. Seramızı iki katına çıkaracağız, ürün yelpazemizi genişleteceğiz. Çıktığımız yolun çok kutsal bir yol olduğunu biliyoruz. 50 liraya vatandaşlarımıza 4 çeşitten oluşan menülerimizi ulaştırıyoruz. Kent Lokantalarımızdan faydalanan öğrencilerimiz, emeklilerimiz, esnafımız çok memnun. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak topraktan, üretimden yana tavrımızı sürdüreceğiz. Her koşulda vatandaşlarımıza destek olacağız."

Sezon boyunca dikey tarım uygulamaları neticesinde seradan 10 ton ürün hasat etmeyi planladıklarını, bugüne kadar 2,5 ton hasat elde ettiklerini belirten Duman, "Maalesef bu hain saldırı sonrası 7,5 ton ürün hasat etmeyi planladığımız seramız büyük zarar gördü. Tarım Müdürümüz ile de görüştük. Zararımız 1,5 milyon lira kadar tutuyor" dedi.

Serada üretilen taze fasulyenin bir kısmının ilçede hizmet veren üç Kent Lokantası'nda kullanıldığını, diğer kısmının ise takas yöntemiyle değerlendirildiğini belirten Duman, "Ürünlerimizi takas ederek önümüzdeki 6 ay için Kent Lokantalarında kullanacağımız sebze ve meyveleri sübvanse etmeyi planlıyorduk. Çok üzgünüz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Buca Belediyesi'ne Saldırı: Serada Büyük Zarar - Son Dakika

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