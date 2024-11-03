Buca'da Oto Galeriye Kurşun Sıkıldı - Son Dakika
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Buca'da Oto Galeriye Kurşun Sıkıldı

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Gediz Otokent'te bir oto galeriye düzenlenen saldırıda 4 şüpheli tutuklandı, 8 kişi yakalandı.

03.11.2024 13:30
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(İZMİR) – İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Gediz Otokent Galericiler Sitesi'nde bir oto galeriyi kurşunlayan çete üyeleri, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Sekiz şüpheliden dördü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Ekim Çarşamba günü Gediz Otokent Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Olay günü sekiz şahıs, oto galerisi olan mağdura ait iş yerine gelerek, galeri içerisinde bulunan ve daha önceden tartışma yaşadıkları kişileri darp etti. Şüpheliler, aynı gün geç saatlerde oto galeriye tekrar gelerek uzun namlulu silah ile galeriyi kurşunlayıp kaçtı. Gerçekleştirilen saldırıda galeri içerisindeki araçlar ve çevresindeki iş yerleri isabet alarak zarar gördü.

Operasyonla yakalandılar

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, SAM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışmayla İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir oto galeriyi silahla kurşunlayan şüpheliler yakalandı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla olaya karıştığı tespit edilen M.S.G (26), T.S (28), U.T (22), C.D (23), S.İ (26), O.A (22), S.S (25), F.A (26) isimli sekiz şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aralamalarda ise iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Cezaevine gönderildiler

2 Kasım Cumartesi günü, adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden, C.D, S.İ, O,A, F.A isimli dört şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; M.S.G, T.S, U.T ve S.S isimli dört şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Buca'da Oto Galeriye Kurşun Sıkıldı - Son Dakika

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