Buğday Rekoltesinde Yüzde 50 Kayıp! - Son Dakika
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Yerel

Buğday Rekoltesinde Yüzde 50 Kayıp!

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CHP'li Barut, kuraklık ve doğal felaketlerin buğday üretimini yarıya düşürdüğünü belirtti.

11.05.2025 15:35
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(ADANA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, yaşanan kuraklık, zirai don, dolu ve fırtına felaketi nedeniyle buğday üretiminde rekolte kaybının yüzde 50'yi bulduğunu belirterek, iktidarı göreve çağırdı. Stratejik ürün buğdayda, yarıya düşen verimin gıda krizini büyüteceğini, halkın pahalıya tüketeceğini aktaran Barut, "Çiftçi sizin düşmanınız değil. Buğday üreticisinin feryadını duyun, destek verin, yerinde ve değerinde buğday fiyatlarını açıklayın" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, yaşanan kuraklık, zirai don, dolu ve fırtına felaketi nedeniyle buğday üretiminde rekolte kaybının yüzde 50'yi bulduğunu belirtti.

Çukurova Bölgesi'nde buğday hasadı başlarken tarladan seslenen Ayhan Barut, "Bu yıl ülkemizin dört bir yanında tarımsal üretim ve çiftçimizin başına gelmeyen kalmadı. Tarımsal üretim ve çiftçimiz öncelikle kuraklık, ardından don felaketiyle karşılaştı. Don felaketinin yaraları sarılmadan bu kez de dolu ve fırtına felaketleri yaşandı. Bu nedenlerle ekili ve dikili tüm tarım alanlarında büyük hasar oluştu. Üreticilerimiz büyük zarar gördü. Bu felaketler nedeniyle hububattan narenciyeye, sebzeden meyveye bir çok ürün yetişmeyeceği ya da az yetişeceği için halkımıza da bu ürünler pahalıya mal olacak" diye konuştu.

"Buğdayda yüzde 50 kayıp var"

Çukurova Bölgesi'nde buğday hasadının lokal olarak başladığını anlatan Ayhan Barut, "Hasat yapılan yerlerde yüzde 40-50 arasında verim kaybı olduğu görülüyor. Don felaketi nedeniyle kuruyan bir çok buğday alanı da sökülmüştü. Ülkemizin yaklaşık 20 milyon ton buğday tüketimi var, üretim de o seviyelerde ancak bu sene üretim düşecek. Bugün buğday üretiminde yüzde 50 kayıp düşünüldüğünde buğdayla ilgili çok önemli bir sorun var demektir. Buğday stratejik bir üründür. Buğday üreticisine destek verilmelidir" değerlendirmesini yaptı.

"Buğday üreticisine destek verilmesini istiyoruz"

Çiftçiye verilen desteklerin artırılması gerektiğini belirten Barut, şunları kaydetti:

"Hasat sürerken piyasada fiyat belirsizdir, üreticilerimiz kara kara ürününü kaça satacağını düşünüyor. Bu yıl bir kilogram buğday üretim maliyeti yaklaşık 15- 16 liradır. Şu anda serbest piyasada, tüccar piyasasında buğday 12 liradan satılıyor. Buğday tohumunun kilosunun 22 lira olduğu bu ortamda buğday fiyatının 12 lira olması manidardır. İktidardan, Toprak Mahsulleri Ofisinden ve Tarım Bakanlığı'ndan buğday üreticisine destek verilmesini, kolaylık sağlanmasını istiyoruz. Maalesef destek değil köstek oluyorlar. Geçen yıl bir kilogram buğdaya destekleme ödemesi olarak 1 lira 75 kuruş verilmişti. Şimdi kiloda ürün desteğini kaldırıp alan bazlı desteğe döndüler. Şu anda bir dekar buğdaya 634 lira destek veriliyor. Bunun da kiloda karşılığı 1.2 liraya geliyor. Aslında 1.75 liralık desteği arttırıp en az 2.5 lira yapması gerekenler maalesef alan bazlı desteği 1.2 liraya düşürdü."

Barut, randevu sisteminin kaldırılması gerektiğini de vurgulayarak "Çiftçi sizin düşmanınız değil. Çiftçilerimizi destekleyin, alınterinin karşılığını verin. Bir an önce yerinde ve değerinde uygun fiyatı açıklayın, buğday alımı için randevu sistemini de kaldırın. Çünkü randevu sistemi, çiftçiyi tüccara mahkum etmek demektir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Buğday Rekoltesinde Yüzde 50 Kayıp! - Son Dakika

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