Bugünde çaylar bizden olsun dediler - Son Dakika

Düzce(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi gençleri 'Bugünde çaylar bizden olsun" dediler sokağa çıktılar.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Düzce'de de etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Düzce Belediyesi bağlı ekiplerde yoğun mesai harcıyorlar. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi gençleri ellerinde termos ve karton bardak ile 'Bugünde çaylar bizden olsun" dediler sokağa çıktılar. Kar kürüme çalışması yapan ekiplere durakta otobüs bekleyenlere çay ikramında bulundular.

Kar temizleme çalışması yapan ekipler önce şaşırdılar sonra içlerini ısıtmak için çaylarını yudumlayıp teşekkür ettiler. - DÜZCE