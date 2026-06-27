Kaymakam Özefe: "Buharkent\'le gönül bağım baki kalacak"

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya'nın Yazıhan ilçesine atanan Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe onuruna Buharkent Belediyesi tarafından veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya İli Yazıhan Kaymakamlığı görevine atanan Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe için Buharkent Belediyesi tarafından düzenlenen veda programında ilçe protokolü, kurum amirleri ve davetliler bir araya geldi. Programda konuşan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Kaymakam Özefe'ye ilçeye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. Başkan Erol, "Bu görev değişiminin tüm hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

Veda programında duygu dolu bir konuşma yapan Kaymakam Abdullah Emre Özefe ise Buharkent'te görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek vatandaşlara helallik istedi. Özefe, "Bu son konuşmamda huzurunuza yalnızca devletimizin bana tevdi ettiği kaymakamlık unvanıyla değil, bu güzel ilçenin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, sizlerle sevinip, sizlerle hüzünlenmiş bir kardeşiniz, bir hemşehriniz olarak çıkıyorum" dedi. Görev süresi boyunca adaletli ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaya gayret ettiklerini ifade eden Özefe, "Devletimizin kapısına gelen, derdine derman arayan hiç kimseyi geri çevirmemeye gayret gösterdim. Fakat insanız, muhakkak kusurlarımız olmuştur. Ne kadar özen göstersek de yoğunluğumuzun ve sorumluluklarımızın ağırlığı altında farkında olmadan kalbini kırdığım, derdine derman bulamadığım vatandaşlarımız olduysa, niyetimin temizliğine ve gayretimin samimiyetine sığınarak lütfen haklarınızı bana helal ediniz" diye konuştu.

Buharkent ile görev bağının sona erse de gönül bağının devam edeceğini vurgulayan Özefe, "Anadolu'nun hangi köşesinde olursam olayım, aziz Buharkentlilere kapım sonuna kadar açık olacak. Buradan ayrılırken Rabbimden hanelerinize bereket, ömrünüze huzur niyaz ediyorum. Her birinize en derin sevgilerimi, muhabbetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen veda yemeği, Kaymakam Abdullah Emre Özefe'ye günün anısına hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - AYDIN