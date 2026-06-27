Kaymakam Özefe: "Buharkent'le gönül bağım baki kalacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Özefe: "Buharkent'le gönül bağım baki kalacak"

Kaymakam Özefe: "Buharkent\'le gönül bağım baki kalacak"
27.06.2026 10:34  Güncelleme: 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya'nın Yazıhan ilçesine atanan Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe onuruna Buharkent Belediyesi tarafından veda yemeği düzenlendi. Programda protokol üyeleri ve davetliler bir araya gelirken, Kaymakam Özefe duygusal bir konuşma yaparak helallik istedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya'nın Yazıhan ilçesine atanan Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe onuruna Buharkent Belediyesi tarafından veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya İli Yazıhan Kaymakamlığı görevine atanan Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe için Buharkent Belediyesi tarafından düzenlenen veda programında ilçe protokolü, kurum amirleri ve davetliler bir araya geldi. Programda konuşan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Kaymakam Özefe'ye ilçeye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. Başkan Erol, "Bu görev değişiminin tüm hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

Veda programında duygu dolu bir konuşma yapan Kaymakam Abdullah Emre Özefe ise Buharkent'te görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek vatandaşlara helallik istedi. Özefe, "Bu son konuşmamda huzurunuza yalnızca devletimizin bana tevdi ettiği kaymakamlık unvanıyla değil, bu güzel ilçenin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, sizlerle sevinip, sizlerle hüzünlenmiş bir kardeşiniz, bir hemşehriniz olarak çıkıyorum" dedi. Görev süresi boyunca adaletli ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaya gayret ettiklerini ifade eden Özefe, "Devletimizin kapısına gelen, derdine derman arayan hiç kimseyi geri çevirmemeye gayret gösterdim. Fakat insanız, muhakkak kusurlarımız olmuştur. Ne kadar özen göstersek de yoğunluğumuzun ve sorumluluklarımızın ağırlığı altında farkında olmadan kalbini kırdığım, derdine derman bulamadığım vatandaşlarımız olduysa, niyetimin temizliğine ve gayretimin samimiyetine sığınarak lütfen haklarınızı bana helal ediniz" diye konuştu.

Buharkent ile görev bağının sona erse de gönül bağının devam edeceğini vurgulayan Özefe, "Anadolu'nun hangi köşesinde olursam olayım, aziz Buharkentlilere kapım sonuna kadar açık olacak. Buradan ayrılırken Rabbimden hanelerinize bereket, ömrünüze huzur niyaz ediyorum. Her birinize en derin sevgilerimi, muhabbetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen veda yemeği, Kaymakam Abdullah Emre Özefe'ye günün anısına hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Abdullah Emre, Buharkent, Politika, Etkinlik, Yazıhan, Malatya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Özefe: 'Buharkent'le gönül bağım baki kalacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sayfalarca iş sözleşmesine imza atanlar dikkat Yargıtay son noktayı koydu Sayfalarca iş sözleşmesine imza atanlar dikkat! Yargıtay son noktayı koydu
Çanakkale açıklarında “şeytan vatozu“ kamerada Gören gözlerine inanamadı Çanakkale açıklarında "şeytan vatozu" kamerada! Gören gözlerine inanamadı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin yakalanan 10 zanlı adliyede İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yakalanan 10 zanlı adliyede
12 ilde ’change araç’ operasyonu: 37 araç ele geçirildi 12 ilde 'change araç' operasyonu: 37 araç ele geçirildi
Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz Yıkım uydu görüntülerine yansıdı Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı
Myanmar’da 50 tondan fazla uyuşturucu madde imha edildi Myanmar'da 50 tondan fazla uyuşturucu madde imha edildi

10:42
Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı
Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı
10:24
5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe
5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?
09:55
3 günde 2 büyük acı Soner Arıca’dan dayısı Kadir İnanır’a yürek burkan veda
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda
09:44
Dünya Kupası sonrası bomba iddia Milli Takım’da Hakan-Orkun krizi
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi
08:33
Muslera’dan yıkım gibi hata Ülkesi Dünya Kupası’ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı
Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı
07:19
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 10:48:58. #7.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Özefe: "Buharkent'le gönül bağım baki kalacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.