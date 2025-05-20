Buharkent Millet Bahçesi Kafeteryası Açıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2019 yılında açılışı yapılan Millet Bahçesi'ndeki belediyeye ait kafeterya bugün hizmete açıldı.

Buharkent Belediyesi tarafından 2019 yılında ilçeye kazandırılan Millet Bahçesi, vatandaşların dinlenme noktalarından biri haline gelirken, belediye ekipleri de bakım onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bahçe içerisinde çalışmalar tamamlanırken, Buharkent Belediyesi işletmesinde bulunan kafeterya da hizmete girdi. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların vakit geçirmek için tercih ettiği yerlerden olan Millet Bahçesi Kafeteryası, saat 17.00 ile 24.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.

Konu ile ilgili Buharkent Belediyesi'nden yapılan paylaşımda ise "15 Temmuz Millet Bahçesi Kafeteryamız bugün açılıyor. Buharkent Belediyesi olarak, her yaz sezonunda sizler için hazırladığımız 15 Temmuz Millet Bahçesi Kafeteryası, bu yıl da hizmetinizde. Serin ağaç gölgelerinde oturup, huzur dolu bir ortamda sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek için sizleri bekliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN