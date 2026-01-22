Buharkent\'e Doğal Gaz İle Güçlü Altyapı

Aydın'ın Buharkent doğal gaz altyapısında önemli bir adım atılarak ilçeye doğal gazın boru hattı ile kalıcı olarak ulaştırılmasını sağlayacak tesis için Cumhurbaşkanı kararıyla acele kamulaştırma süreci başlatıldı.

Resmi Gazete'de 22 Ocak 2026 tarihli yayımlanan karara göre; Aydın ili Buharkent ilçesine doğal gaz arzının sağlanabilmesi amacıyla, Denizli ili Sarayköy ilçesinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesisi için gerekli olan taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Halihazırda Buharkent'te doğal gaz arzı taşıma sistemiyle sağlanmakta olup, şehir merkezinin yaklaşık yüzde 75'inde doğal gaz kullanımı aktif olarak devam ediyor. Alınan acele kamulaştırma kararıyla birlikte, 2026 yılı içerisinde şehir merkezinin tamamında boru hattı üzerinden doğal gaz arzı sağlanması hedefleniyor.

Yeni sistemle birlikte yalnızca konutlar değil, Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nin doğal gaz talepleri de karşılanmış olacak. Bu gelişme; üretimin artmasına, yeni yatırımların ilçeye kazandırılmasına ve istihdamın güçlenmesine önemli katkı sağlayacak.

"Kalıcı ve güçlü altyapı kuruyoruz"

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, alınan kararın ilçenin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, ilçemize doğal gazın boru hattı ile kalıcı olarak ulaştırılmasını sağlayacak tesisin kurulacağı arazi için acele kamulaştırma kararı alınmıştır. Halihazırda taşıma sistemiyle şehir merkezimizin yaklaşık yüzde 75'inde doğal gaz arzı sağlanmaktadır. Alınan bu kararla birlikte 2026 yılı içerisinde şehir merkezimizin tamamında doğal gaz arzı sağlanacaktır. Ayrıca Organize Sanayi Bölgemizin doğal gaz talepleri de karşılanmış olacak. Buharkent'imizin daha güçlü bir altyapıya kavuşması için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - AYDIN