Buharkent'te Tapu Sorunu Çözüme Kavuştu - Son Dakika
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Buharkent'te Tapu Sorunu Çözüme Kavuştu

Buharkent\'te Tapu Sorunu Çözüme Kavuştu

Aydın'ın Buharkent ilçesinde tapu sorunu Belediye Başkanı Mehmet Erol'un girişimleriyle çözülerek mahalle sakinleri tapularına kavuşmaya devam ediyor. Son olarak, Kızıldere Mahallesi'nde tapu devri Mustafa Karasakal'a gerçekleştirildi.

14.01.2025 12:00  Güncelleme: 12:02
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Aydın'ın Buharkent ilçesindeki tapu sorununun Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un girişimleriyle çözüme kavuşmasının ardından, vatandaşlar tapularına kavuşmaya devam ediyor.

Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde yaşanan tapu sorunu, Belediye Başkanı Mehmet Erol'un girişimlerinin ardından çözüme kavuşturuldu. Tapu sorunun ortadan kalkmasının ardından mahalle sakinleri de tapularına bir bir kavuşuyor. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, mahalle sakinlerinin tapularını teslim etti. Buharkentli vatandaşlar tapularına tek tek kavuşurken son olarak tapu devri de Mustafa Karasakal'a yapıldı.

Vatandaşların tapularını teslim eden Başkan Erol, "Kızıldere Mahallemizde yapılan parselasyona göre ilgili parselin tapu devir işlemi Mustafa Karasakal'a yapılmıştır. Hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Buharkent'te Tapu Sorunu Çözüme Kavuştu - Son Dakika

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