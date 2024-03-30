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Buharkent'ten Başkan Çerçioğlu'na hizmet teşekkürü

Büyükşehir'in Buharkent'teki sıcak asfalt çalışması vatandaşlardan tam not aldı

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesindeki vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede yapılan alt ve üst yapı çalışmaları ile sıcak asfalt çalışmaları 'tam not' verdiklerini dile getirerek, Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 'daha yaşanabilir bir şehir' mottosuyla Aydın'ın dört bir tarafında yatırımlarına devam ederken, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün altyapısını baştan sona yenilediği Buharkent'te bu çalışmaların ardından üstyapı çalışmalarına da devam ediliyor. İlçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'nde yapılan altyapı ve sıcak asfalt çalışmasına tam not veren vatandaşlar, yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Çerçioğlu'nun sadece alt ve üstyapı değil sosyal belediyecilik konusunda da vatandaşların yanında olduğunun altını çizen Buharkentli Nail Bayar; "Özlem Hanım Buharkent'e 'Sarı Civciv'leri gönderdi. Bunlar vatandaşlarımızın hizmetinde. Yaşlı vatandaşların tıraş, saç kesimi gibi ihtiyaçlarını gideriyor. Dört dörtlük hizmeti var. Evinde sıcak yemek görmeyen vatandaşların evine her gün sıcak yemek gönderiyor. Bizler hizmet veren insanı baş tacı yaparız" dedi.

İlçe merkezinde yapılan altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarından çok memnun olduklarını da sözlerine ekleyen Bayar; "Biz onun hizmetinden memnunuz. Altyapının değiştirilmesinin çok büyük faydası var. Eski borularımız kanserojendi. Özlem Hanım en büyük yatırımı yaparak boruları değiştirdi. Arıtma tesisi yapıyor, iki tane büyük su deposu yapıyor. Bizlerin artık sağlığını düşünmesi lazım, Özlem Hanım bizleri düşündü. Çünkü artık her şey yeni. Altyapıda hiçbir sorun kalmadı. Buharkent'e verdiği hizmetlerden ve altyapıyı yenilemesinden dolayı Özlem Hanım'a çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

1986 yılından beri Buharkent'te esnaflık yapan Nazmi Çatalkaya da, "Vatandaşlarımız yapılan altyapı çalışmalarından ve sıcak asfalttan çok memnun. Asfalt çalışması iki gün içerisinde yapıldı ve kullanıma açıldı. Şebekemiz değiştirildi ve demir borulardan kurtulduk. Asbestli borular değiştiriliyor. Müşterilerim de köylülerimiz de çok memnun. Büyükşehir Belediyesi çalışanları büyük bir özveriyle çalıştı" diyerek Çerçioğlu'ndan memnuniyetini dile getirdi.