Bulancak'ta 'Mübadelenin 100. Yılı Parkı' Açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bulancak'ta 'Mübadelenin 100. Yılı Parkı' Açılacak

Bulancak\'ta \'Mübadelenin 100. Yılı Parkı\' Açılacak

Bulancak Belediyesi, mübadeleyle ilçeye yerleşen göçmenleri anmak için bir parka 'Mübadelenin 100. Yılı Parkı' adını verme kararı aldı. Parkın açılışı, gerekli düzenlemelerin ardından önümüzdeki günlerde yapılacak.

05.12.2024 15:36  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulancak Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısında, ilçeye mübadeleyle yerleşen göçmenleri anmak amacıyla bir parka "Mübadelenin 100. Yılı Parkı" adı verilmesi kararı alındı. Gerekli çevre düzenlemelerinin ardından parkın resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Ailesi Selanik mübadili olan Prof. Dr. İshak Özkan'ın mübadeleyle Bulancak'a yerleşen ailelerin gelişinin 100. yılı dolayısıyla yaptığı başvuru üzerine Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle ilçeye "Mübadelenin 100. Yılı Parkı" yapılması kararı alındı. Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, "Bu park, geçmişi unutmadan geleceği birlikte inşa etmenin simgesidir. Burada mübadele göçmenlerinin yanı sıra kardeşlik ve dayanışma ruhunu da yaşatacağız" dedi.

1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadele ile yaklaşık 2 milyon insanın yer değiştirdiğini söyleyen Başkan Sıbıç, "Bulancak'a gelen mübadele göçmenleri, Selanik Kayalar kazası Çalışlar köyünden gelen ailelerden oluşuyor. Bu aileler geçen yüzyıllık süreçte tamamen Bulancak'la özdeşleşerek, yerleşik aileler haline geldiler. Giresun'a gelen mübadiller 750 kişiden oluşurken, bu sayının yarısı kadarı Bulancak'a yerleşti. Bulancak'a gelen aileler günümüzde üçüncü, dördüncü kuşaklarla hep beraber, kardeşçe yaşamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Belediye, Bulancak, giresun, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bulancak'ta 'Mübadelenin 100. Yılı Parkı' Açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 ’’Esenyurt’a döneceğiz’’ diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi ''Esenyurt'a döneceğiz'' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
22:38 Fransa’da hükümet düştü Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu
22:17 Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Komisyonu işaret etti Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyonu işaret etti
22:17 Kenan Yıldız, Juventus’u milyonlarca eurodan etti Kenan Yıldız, Juventus'u milyonlarca eurodan etti
22:15 Fiyatı duyan akın etti Kısa sürede her şey tükendi Fiyatı duyan akın etti! Kısa sürede her şey tükendi
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
21:56 Trump’ın Elon Musk’tan sonra yeni hamlesi NASA’nın başına o ismi getirecek Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi! NASA'nın başına o ismi getirecek
21:50 Icardi’den Wanda Nara’ya olay yaratacak gönderme Icardi'den Wanda Nara'ya olay yaratacak gönderme
21:36 Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı
21:33 Bugün en çok yükselen 3 altcoin Bugün en çok yükselen 3 altcoin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 17:02:09. #1.13#
SON DAKİKA: Bulancak'ta 'Mübadelenin 100. Yılı Parkı' Açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.