Bulancak\'ta \'Mübadelenin 100. Yılı Parkı\' Açılacak

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Bulancak Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısında, ilçeye mübadeleyle yerleşen göçmenleri anmak amacıyla bir parka "Mübadelenin 100. Yılı Parkı" adı verilmesi kararı alındı. Gerekli çevre düzenlemelerinin ardından parkın resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Ailesi Selanik mübadili olan Prof. Dr. İshak Özkan'ın mübadeleyle Bulancak'a yerleşen ailelerin gelişinin 100. yılı dolayısıyla yaptığı başvuru üzerine Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle ilçeye "Mübadelenin 100. Yılı Parkı" yapılması kararı alındı. Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, "Bu park, geçmişi unutmadan geleceği birlikte inşa etmenin simgesidir. Burada mübadele göçmenlerinin yanı sıra kardeşlik ve dayanışma ruhunu da yaşatacağız" dedi.

1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadele ile yaklaşık 2 milyon insanın yer değiştirdiğini söyleyen Başkan Sıbıç, "Bulancak'a gelen mübadele göçmenleri, Selanik Kayalar kazası Çalışlar köyünden gelen ailelerden oluşuyor. Bu aileler geçen yüzyıllık süreçte tamamen Bulancak'la özdeşleşerek, yerleşik aileler haline geldiler. Giresun'a gelen mübadiller 750 kişiden oluşurken, bu sayının yarısı kadarı Bulancak'a yerleşti. Bulancak'a gelen aileler günümüzde üçüncü, dördüncü kuşaklarla hep beraber, kardeşçe yaşamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. - GİRESUN