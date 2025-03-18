Bulanık\'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Bulanık Gençlik Merkezi konferans salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından, değişik yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. - MUŞ