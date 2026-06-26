Bulanık'ta Aşure İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bulanık'ta Aşure İkramı

Bulanık\'ta Aşure İkramı
26.06.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde 5 bin kişiye aşure dağıtıldı, kaymakam Koşansu birlik mesajı verdi.

Muş'un Bulanık ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, aşure ikramını kendi elleriyle gerçekleştirdi. Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Koşansu, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının güçlendiği önemli aylardan biri olduğunu ifade etti. Kaymakam Koşansu, "Muharrem ayı; kardeşliğin, dayanışmanın, paylaşmanın ve gönül birlikteliğinin en güzel şekilde yaşandığı mübarek aylardan biridir. Bu anlamlı ay vesilesiyle vatandaşlarımızla bir araya gelmek, aynı sofrayı ve aynı duyguları paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Bulanık'ta birlik ve beraberlik içerisinde, vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendiren bu tür programlara büyük önem veriyoruz. Bugün burada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın katkılarıyla hazırlanan aşureleri vatandaşlarımıza ikram ettik. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Muharrem ayının başta Bulanık halkımız olmak üzere ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ise her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri aşure dağıtımını bu yıl da sürdürdüklerini belirtti. Korkmaz, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan aile destek eğitim merkezleri ve aşevi ile birlikte her yıl geleneksel hale getirdiğimiz aşure dağıtım programımızı bu yıl da gerçekleştirdik. Muharrem ayı dolayısıyla kaymakamlığımızın koordinesinde vatandaşlarımıza yaklaşık 5 bin kişilik aşure ikramında bulunduk. Bu vesileyle birlik, beraberlik ve paylaşma kültürümüzün daha da güçlenmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Program, vatandaşlara yapılan aşure ikramının ardından sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Bulanık, Yaşam, Yerel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bulanık'ta Aşure İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı 2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Adana’nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu Adana'nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı

15:41
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:47
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafını paylaştı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
13:56
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 15:49:15. #7.12#
SON DAKİKA: Bulanık'ta Aşure İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.