Bulanık\'ta Dev Türk Bayrağı ile Yürüyüş

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Bulanık'ta 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile 'Cumhuriyet yürüyüşü' yapıldı

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde Cumhuriyetin 101. yılı nedeniyle 'Cumhuriyet yürüyüşü' yapıldı.

Muş'un Bulanık Kaymakamlığı, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Cumhuriyet Yürüyüşü", yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yeni mahallede toplanarak ilçe merkezinde stadyumuna kadar gerçekleştirilen yürüyüşe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüş sırasında 200 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Programda bir konuşma yapan Kaymakam Koşansu, "Geleceğin büyükleri sevgili öğrencilerimiz, sevgili çocuklarımı, gençlerimiz, hiç şüphem yok ki, Cumhuriyetimizin önemini ve anlamını kavrayarak ülkemizi şu an olduğu seviyeden daha üst seviyeye sizler çıkartacaksınız. Bugün milli birlik ve kardeşlik içerisinde 'Cumhuriyet yürüyüşü' adı altında 200 metre uzunluğundaki dev bayrağımız ve açılan pankartlarımız, öğrencilerimiz tarafından omuzlarda taşındı. Halkın yoğun ilgisi ve büyük coşkusuyla yapılan yürüyüş, alkışlar ve müziklerle anlamlı, duygu dolu anlar yaşattı. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun" dedi.

Yürüyüşe, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Gençlik Spor Merkezi Müdürü Muhammed Kaya, kamu kurumu müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.