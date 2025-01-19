Bulanık'ta Kan Davası Barışla Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bulanık'ta Kan Davası Barışla Sonuçlandı

Bulanık\'ta Kan Davası Barışla Sonuçlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde kardeşler arasındaki kan davası, köy halkının çabasıyla sona erdi.

19.01.2025 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde kardeşler arasındaki kan davası, köyün ileri gelenleri ve kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı.

Bulanık'a bağlı Dokuzpınar köyünde 23 Kasım 2024'te su kuyusu yüzünden çıkan kavgada amcaları E.Arslan'nın silahından çıkan mermilerle Y. Arslan hayatını kaybederken, M.Ş. Arslan ise yaralanmıştı. Olayın ardından başlayan kan davasının bitirilmesi için Dokuzpınar Muhtarı Aydın Saatçi ile köyün ileri gelenleri devreye girerek, kardeşleri barışmaya ikna etti. Dokuzpınar köyündeki camide düzenlenen barış töreni, Bulanık Müftü Vekili Harun Özkesemen'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Özkesemen, "Kardeşler arasında oluşan tatsız bir olayı bugün sulh emriyle, Rabbimizin 'İki kardeşiniz arasında bir bozgunluk, bir sıkıntı olduğu zaman Allah rızası için o kardeşlerin sulhunu yapınız' emriyle inşallah bugün küskünlüğü sonuçlandıracağız ve kardeşler arasında barışı tesis etmiş bulunacağız. Yaklaşık 2 ay önce kardeşler arasındaki bir husumet kötü bir olaya dönüştü. Bize düşen ise bunu sulhla sonuçlandırmak. Tatsız bir olay yaşanmış. Bunu büyütmeye çalışanlar da olmuştur ama bunlara fırsat vermeyeceğiz. Dinimiz emrediyor ki, bir toplumda insanları iyiliğe yöneltip, kötülükten alıkoyanlar olursa o topluluğa bereket yağar. Eğer o toplum bundan yoksun kalırsa bela ve musibet yağar" dedi.

Emekli imam Kemal Temel ise, "Erkeklik kavga etmek değildir. Erkeklik barış yapabilmektir, kardeş olabilmektir, komşu olabilmektir, birlikte yaşayabilmektir. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. Allah kardeşlerimize suhuletli, güzel bir muhabbet ortamı nasip etsin inşallah. Barışta emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Barış töreni, verilen yemek ve aile fertlerinin Kur'an-ı Kerim'in altından geçmesi sonrası yapılan dualarla son buldu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Bulanık, Yerel, Yaşam, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bulanık'ta Kan Davası Barışla Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:05 Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
17:21 Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
16:35 Trump’ın Göreve Başlaması ve Filistinlileri Göçe Zorlama Planı Trump'ın Göreve Başlaması ve Filistinlileri Göçe Zorlama Planı
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
10:37 Satılık daire ilanında yazılanlar ’’pes’’ dedirtti Satılık daire ilanında yazılanlar ''pes'' dedirtti
10:29 Trump kendi adından bile para kazanacak Trump kendi adından bile para kazanacak
10:24 Feyza Civelek ’Kızılcık Şerbeti’ dizisinin senaryosunu ifşa etti Feyza Civelek 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaryosunu ifşa etti!
10:17 Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:47 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 18:32:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bulanık'ta Kan Davası Barışla Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.