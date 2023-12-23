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Bulanık'ta 'Muaythaı Fight Night' heyecanı - Son Dakika
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Bulanık'ta 'Muaythaı Fight Night' heyecanı

- Bulanık'ta 'Muaythaı Figh Night' heyecanı Muş'un Bulanık ilçesinde ilk defa düzenlenecek olan Muaythai Figh Night (Muaythai Dövüş Gecesi) müsabakaları öncesinde sporcular birbiriyle tanıştı.

Bulanık\'ta \'Muaythaı Fight Night\' heyecanı
23.12.2023 - 23:20,
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- Bulanık'ta 'Muaythaı Figh Night' heyecanı

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde ilk defa düzenlenecek olan Muaythai Figh Night (Muaythai Dövüş Gecesi) müsabakaları öncesinde sporcular birbiriyle tanıştı.

Tüm şehitlerin anısına Bulanık Gençlik Spor Merkezinde düzenlenen geceye İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, İran, Azerbeycan ve Türkiye'den sporcular ile sporseverler katıldı.

Gecede konuşan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, şehitlerin anısına düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bulanık için güzel bir etkinlik olup, siz değerli sporcuları burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Şehitlerimiz anısına düzenlenen müsabakalarda başarılar diliyoruz. Dostluk kazansın, spor kazansın. İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz" dedi.

Kaymakam Ocak'ın, açılış konuşmasından sonra müsabakalarda yarışacak olan sporcular, rakipleri sahnede tek tek tanıştılar. Daha sonra çekilen hatıra fotoğrafı ile birlikte program sona erdi.

Kaynak: İHA
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