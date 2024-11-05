Bülent Ecevit, Vefatının 18. Yılında Anıldı

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Eski başbakanlardan Bülent Ecevit vefatının 18. yılında Güzelbahçe'de ismine verilen parkta heykeli önünde anıldı.

Anma programına Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ali Turan, Güzelbahçe İlçe Yönetimi, Meclis üyeleri, STK Başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ali Turan yaptığı konuşmada, "Bir lideri, gazeteci ve yazarı, eski Başbakan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'i anmak üzere toplandık. 5 Kasım 2006'da hayata veda eden Ecevit, ülkemizin demokrasi ve adalet mücadelesinde iz bırakmış bir lider olarak hafızalarımızda yaşamaya devam ediyor. Bülent Ecevit, yalnızca bir siyasetçi değil aynı zamanda halkına gönülden bağlı bir insan, bağımsızlık ve demokrasi savunucusu, halkçı ve dürüst bir liderdi. 1925 yılında İstanbul'da doğan Ecevit, Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra gazetecilik kariyerine adım attı. 'Karaoğlan' olarak halk arasında tanınan Ecevit, mütevazi kişiliği, kültür ve sanata olan ilgisi ve halktan kopmayan yaklaşımıyla gönüllerde taht kurdu. Ecevit'in hayatında özellikle 1974 Kıbrıs Barış Harekatı büyük bir dönüm noktasıydı. O dönemde başbakan olarak aldığı bu kararla, yalnızca Kıbrıs Türk halkını değil, tüm Türk milletini koruma adına önemli bir adım atmış, milletimizin saygısını kazanmıştır." dedi.

Ecevit'in, barışın ve kardeşliğin savunucusu olduğunu, ülkenin zor dönemlerinde çözüm odaklı yaklaşımıyla halkına umut aşıladığını belirten Başkan Vekili Turan, şöyle devam etti: "Bir gazeteci olarak da Bülent Ecevit, kalemiyle topluma ışık tutmuş, gerçekleri halka ulaştırmayı bir görev bilmiştir. Yazıları ve kitaplarıyla Türk siyaset düşüncesine önemli katkılarda bulunmuş; dürüst, şeffaf ve samimi liderliğiyle genç siyasetçilere örnek olmuştur. Bugün Ecevit'i anarken, onun "Ne ezen, ne ezilen; insanca, hakça bir düzen" şiarını, yani herkesin eşit ve özgür olduğu bir Türkiye özlemini hatırlıyoruz. Onun vizyonunu, dürüstlüğünü ve halka hizmet etme anlayışını bugün hala ilham verici buluyoruz. Türk siyasetine, demokrasiye ve halkımıza yaptığı katkılar için kendisine bir kez daha minnetle teşekkür ediyoruz. Bülent Ecevit'i saygı, rahmet ve özlemle anıyor; onun bıraktığı mirası yaşatma gayretinde olduğumuzu vurgulamak istiyorum.18. Yılında Bülent Ecevit'i ve eşi Rahşan Ecevit'i rahmetle anıyorum"

Konuşmaların ardından, Ecevit'in anıtına karanfil bırakıldı. - İZMİR