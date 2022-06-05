Bulgar karavancıların ardından İtalyan ve Danimarkalılar da Tekirdağ'a akın etti - Son Dakika
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Bulgar karavancıların ardından İtalyan ve Danimarkalılar da Tekirdağ'a akın etti

05.06.2022 10:42
Bulgar karavancıların ardından İtalyan ve Danimarkalılar da Tekirdağ'a akın etti

Bulgaristan'a yakınlığı ve sahip olduğu doğal güzellikleri ile turistler tarafından oldukça tercih edilen şehirlerden biri olan Tekirdağ; Bulgaristan'ın yanı sıra İtalya ve Danimarka'dan gelen karavancıların akınına uğruyor.

Bulgaristan'a yakınlığı ve sahip olduğu doğal güzellikleri ile turistler tarafından oldukça tercih edilen şehirlerden biri olan Tekirdağ; Bulgaristan'ın yanı sıra İtalya ve Danimarka'dan gelen karavancıların akınına uğruyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi, Bulgaristan'ın çeşitli şehirlerinden karavanlarıyla yola çıkarak kente gelen karavan tutkunlarının edindikleri olumlu tecrübelerini karavancı dostlarına anlatmasıyla, adeta karavancı akınına uğradı. Geçtiğimiz aylarda Süleymanpaşa Belediyesi'nin şehri tanıtmak ve turizm potansiyelini arttırmak amacıyla başlattığı sınır kapılarında broşür dağıtım uygulamasının yanı sıra şehre sıklıkla gelen karavan tutkunlarının arkadaşlarına Tekirdağ'ı tavsiye etmesiyle şehrin sahil dolgu alanı karavancıların uğrak yeri haline geldi.

Bulgaristan başta olmak üzere farklı ülkelerden karavanlarıyla yola çıkarak Tekirdağ'a gelen karavancılara rehberlik yapan karavan tutkunu Metin Yıldız, "Karavan grubum var, Casper Karavan olarak. Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği'nin Tekirdağ temsilcisiyim. Burada sahilde Bulgaristan'dan, İtalya'dan, Danimarka'dan, İran'dan gelen karavancılara, Türkiye'den gelen karavancılara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sahilimizde ağırlamaya çalışıyoruz. Bir ihtiyaçları olursa onlara yardımcı oluyoruz. Bulgaristan'dan gelen karavancılara özellikle soruyorum, neden Tekirdağ diye. Yani bu sahil kesimini çok seviyorlar. Buradan ayrılmak istemiyorlar, dışarıya kamp ve karavan yeri yapılacak diye söylediğimde; biz buradan memnunuz diyorlar. Özellikle sahil kesimini istiyorlar. Çünkü esnafa gidip alışveriş yapıyorlar. Alışveriş yaptıkları için, yakın olduğu için o yönden çok seviyorlar. Hem denize yakın, hem de çarşıya yakın. O yüzden tercih ediyorlar Tekirdağ'ı. Ülkelerine gittikleri zaman yanlarında arkadaşlarını da getiriyorlar, hep beraber geliyorlar. Akşam hiç tanışmadığımız karavancı arkadaşlarını getirdiler. Onlarla tanıştık, aile devamlı büyüyor yani. Karavancıların eğlencesi bitmez. Devamlı eğlence vardır, kendi aralarında eğlenirler" dedi. - TEKİRDAĞ

Bulgar karavancıların ardından İtalyan ve Danimarkalılar da Tekirdağ'a akın etti
Bulgar karavancıların ardından İtalyan ve Danimarkalılar da Tekirdağ'a akın etti
Bulgar karavancıların ardından İtalyan ve Danimarkalılar da Tekirdağ'a akın etti
Bulgar karavancıların ardından İtalyan ve Danimarkalılar da Tekirdağ'a akın etti
Bulgar karavancıların ardından İtalyan ve Danimarkalılar da Tekirdağ'a akın etti
Bulgar karavancıların ardından İtalyan ve Danimarkalılar da Tekirdağ'a akın etti
Bulgar karavancıların ardından İtalyan ve Danimarkalılar da Tekirdağ'a akın etti

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Kaynak: İHA

Bulgaristan, Danimarka, Tekirdağ, İtalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bulgar karavancıların ardından İtalyan ve Danimarkalılar da Tekirdağ'a akın etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgar karavancıların ardından İtalyan ve Danimarkalılar da Tekirdağ'a akın etti - Son Dakika
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