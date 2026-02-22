Bulgaristan'dan Türk Jandarmaya Anlamlı Jest - Son Dakika
Bulgaristan'dan Türk Jandarmaya Anlamlı Jest

Bulgaristan'dan Türk Jandarmaya Anlamlı Jest
22.02.2026 14:35
77 yaşındaki bir nine, Hakkari'deki jandarma personeline 30 çift çetik örerek moral verdi.

Bulgaristan'ın Most köyünde yaşayan 77 yaşındaki bir nine, yüreğiyle ördüğü anlamlı bir hediyeyle Türkiye'de görev yapan güvenlik güçlerine moral verdi.

Yaşlı nine, Hakkari'deki üs bölgesinde görev yapan kahraman jandarma personeline kendi elleriyle ördüğü 30 çift çetiği dualarıyla birlikte gönderdi. Zorlu coğrafya ve ağır iklim şartlarında vatan nöbeti tutan jandarma personeli için gönderilen bu anlamlı hediye, üs bölgesinde duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Uzak diyarlardan gelen çetikler, yalnızca birer el emeği ürün değil, aynı zamanda bir annenin, bir ninenin duası olarak değerlendirildi.

Hediyeleri teslim alan kahraman jandarma personeli, kendilerini unutmayan ve dualarıyla destek olan ninemize gönülden teşekkür etti. Personel, bu tür manevi desteklerin görev motivasyonlarını artırdığını ve milletle aralarındaki gönül bağını daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Nine, jandarmaya gönderdiği mektupta ise şu ifadelere yer verdi:

"Canlarım, kınalı kuzularım, Mehmetçiklerim. Haberlerde gördüm. Doğuda kış çok çetin. Ama Mehmetçiklerim vatan için görev başında. Ben de elimden geleni yapmak istedim. Sizlere 30 çift çetik gördüm. Her ilmikte dua ettim. ya Rabbi, Mehmetçik'imi koru, Türk halkını koru. Biz Balkanlar'da Türkçemizi, dinimizi, kültürümüzü yaşatıyoruz. Ama kalbim hep Türkiye'de. Bir ömür Türkiye hasretiyle geçti. Sizler için sevgim, dualarım sonsuz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Mehmetçiklerime selam olsun. Gözlerinizden öpüyorum."

Bulgaristan'dan Hakkari'ye uzanan bu anlamlı jest, sınırları aşan bir vefa ve kardeşlik örneği olarak hafızalara kazındı. Jandarma personeli ise "Gösterdiği sevgi ve emekleri için teşekkür ediyor, pamuk ellerinden öpüyoruz" sözleri ile Bulgaristan'daki nineye selam gönderdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bulgaristan'dan Türk Jandarmaya Anlamlı Jest

Bulgaristan'dan Türk Jandarmaya Anlamlı Jest
