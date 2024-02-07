Bulucu, Cumhurbaşkanının Adıyaman programını açıkladı - Son Dakika
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Bulucu, Cumhurbaşkanının Adıyaman programını açıkladı

Bulucu, Cumhurbaşkanının Adıyaman programını açıkladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Şubat Perşembe günü yapacağı ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Adıyaman'da kalıcı sosyal konutların kura törenine katılacak, aday tanıtım programına iştirak edecek ve miting düzenleyecek. Bu ziyaretler, Adıyaman halkı için büyük önem taşıyor.

07.02.2024 13:50
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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu, 8 Şubat Perşembe Günü Adıyaman'ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaretlerle ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanının Adıyaman'da, oldukça yoğun programlarının olacağını dile getiren AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Saat: 13: 00'de Üniversite Kapalı spor salonunda kalıcı sosyal konutların kura törenine katılacak. Daha sonra ise Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda aday tanıtım programımız olacak. Bu programla birlikte ilçe adaylarımız da belirlenmiş olacak. Saat 15: 30'da ise Kahta ilçemize gelecek olan cumhurbaşkanımız, hastane caddesinde düzenleyeceğimiz mitinge katılacak. Bir sonraki ziyaretleri ise Sincik ilçemize olacak. Cumhurbaşkanımız Sincik meydanında halkımıza hitap edecek. Bu ziyaret gerçekten bizler için son derece anlamlı ve tarihi bir öneme sahip. Özellikle günün büyük bir bölümünü Adıyaman'ımıza ayırması cumhurbaşkanımızın Adıyaman'ımıza verdiği önemin bir göstergesidir. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Erdoğan, genel seçimlerde oy oranları bakımında şampiyon olan ilçelerimiz Sincik ve Kahta'mızı ziyaret edeceklerini ifade etmişlerdi. Bu vesile ile hem Kahta'da hem de Sincik'te Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızla buluşacak. Depremden bu yana hiçbir zaman Adıyaman'ımızı yalnız bırakmayan cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor bu vesile ile tüm hemşehrilemizi yarın ki programlarımıza davet ediyorum. Hazırlıklarımızı tamamladık. Bu noktada gece gündüz demeden çalışan merkez ilçe başkanlığımıza kadın kolları ve gençlik kolları başkanlığımıza ayrıca ilçe başkanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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