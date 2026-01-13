AK Partili Bozgeyik\'in paylaşımı viral oldu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Ankara'da yaşanan su sıkıntısına dikkat çekmek için yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Seçim bölgesi Gaziantep'teki yoğun programının ardından Ankara'ya dönen AK Parti Gaziantep Millevtekili Bünyamin Bozgeyik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskiden Gaziantep'ten Ankara'ya yöresel lezzetler götürülürdü. Zaman değişti, ihtiyaçlar değişti. Bugün Başkent, en temel ihtiyaç olan suya hasret. Ankara kaliteli hizmeti, gerçek belediyeciliği özlüyor. Kısacası; Başkent kaliteli hizmete susadı" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Bozgeyik'in 5 litrelik iki adet pet su şişesi ile fotoğrafının da yer aldığı paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Bozgeyik'in hesabından yapılan paylaşımın ardından kısa sürede on binlerce kişi tarafından görüntülenen mesaj sosyal medyada viral oldu. - GAZİANTEP