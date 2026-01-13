AK Partili Bozgeyik'in paylaşımı viral oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

AK Partili Bozgeyik'in paylaşımı viral oldu

AK Partili Bozgeyik\'in paylaşımı viral oldu
13.01.2026 09:57  Güncelleme: 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Ankara'daki su sıkıntısına dikkat çekmek için yaptığı paylaşımda, Başkent'in kaliteli hizmete ve suya hasret olduğunu vurgulayarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Ankara'da yaşanan su sıkıntısına dikkat çekmek için yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Seçim bölgesi Gaziantep'teki yoğun programının ardından Ankara'ya dönen AK Parti Gaziantep Millevtekili Bünyamin Bozgeyik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskiden Gaziantep'ten Ankara'ya yöresel lezzetler götürülürdü. Zaman değişti, ihtiyaçlar değişti. Bugün Başkent, en temel ihtiyaç olan suya hasret. Ankara kaliteli hizmeti, gerçek belediyeciliği özlüyor. Kısacası; Başkent kaliteli hizmete susadı" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Bozgeyik'in 5 litrelik iki adet pet su şişesi ile fotoğrafının da yer aldığı paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Bozgeyik'in hesabından yapılan paylaşımın ardından kısa sürede on binlerce kişi tarafından görüntülenen mesaj sosyal medyada viral oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Bünyamin Bozgeyik, Yerel Haberler, Milletvekili, Gaziantep, AK Parti, Ankara, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Partili Bozgeyik'in paylaşımı viral oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu
Fenerbahçe maçının stadı değişti Fenerbahçe maçının stadı değişti
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Fenerbahçe’de 3. ayrılık kapıda 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:31
Komşu kan gölüne döndü Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor
Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 11:00:52. #7.11#
SON DAKİKA: AK Partili Bozgeyik'in paylaşımı viral oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.