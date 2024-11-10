Bünyan\'da 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Töreni Düzenlendi

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla, Bünyan ilçesinde program düzenlendi.

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ölümünün 86. yıl dönümünde saat 09.05'te ilçe protokolü eşliğinde düzenlenen törenle anıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma programları kapsamında Bünyan'da düzenlenen çelenk sunma töreni; İlçe Kaymakamı Turgut Gülen, Garnizon Komutanı Yakup Konya, Belediye Başkan Yardımcısı Egemen Ulusoy, Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak ve ilçe protokolünün katılımları ile gerçekleştirildi. - KAYSERİ