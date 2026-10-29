Bünyan'da Cumhuriyet Bayramı 103. yıl dönümünde coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bünyan'da Cumhuriyet Bayramı 103. yıl dönümünde coşkuyla kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bünyan\'da Cumhuriyet Bayramı 103. yıl dönümünde coşkuyla kutlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Bünyan Stadyumu'nda kutlama programı düzenlendi. Programa Kaymakam Yücel Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı; gösteriler ilgiyle izlendi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Bünyan Stadyumu'ndaki programa İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, ilçedeki siyasi parti başkanları, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen programda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine vurgu yapıldı. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve çeşitli etkinliklerle devam eden program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümünde Bünyan'da yaşanan bayram coşkusu, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıYaşar ÇakmakKayseriBünyanGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
Köylüler direğe bakınca donup kaldı Köylüler direğe bakınca donup kaldı
70 yıl önce adaya getirdiler Sonra başlarına bela oldu 70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu
İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
15:32
Çölün ortasında bir anda çoğaldılar Nereden geldiklerini kimse bilmiyor
Çölün ortasında bir anda çoğaldılar! Nereden geldiklerini kimse bilmiyor
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:29
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 15:46:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Bünyan'da Cumhuriyet Bayramı 103. yıl dönümünde coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android