Bünyan\'da Cumhuriyet Bayramı 103. yıl dönümünde coşkuyla kutlandı

Bünyan'da Cumhuriyet Bayramı 103. yıl dönümünde coşkuyla kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Bünyan Stadyumu'nda kutlama programı düzenlendi. Programa Kaymakam Yücel Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı; gösteriler ilgiyle izlendi.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Bünyan Stadyumu'ndaki programa İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, ilçedeki siyasi parti başkanları, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen programda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine vurgu yapıldı. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve çeşitli etkinliklerle devam eden program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.
Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümünde Bünyan'da yaşanan bayram coşkusu, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.
Kaynak: İHA
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