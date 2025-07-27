Bünyan\'da Engelli Bireylere Akülü Araç ve Tekerlekli Sandalye Dağıtımı

Bünyan Belediyesi; Kadın ve Gençlik Merkezi'nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu yıl ikincisi düzenlenen akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtım programı kapsamında, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi engelli bireylere destek sağlandı.

Yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla temin edilen araçlar, sahiplerine törenle teslim edildi. Programa Almanya El Ele Gönül Dostları Derneği Başkanı Dursun Karabel ve dernek üyeleri, Rosenheim Ülkü Ocakları Başkanı Öztürk Süt, Baydebir Yozgatlılar Birliği Derneği Başkanı Levent Gülten ve üyeleri, Belçika Türk Federasyonu Hausden-Zolder Ülkü Ocakları Kadın Kolları Başkanı İmran Gülener ile Hollanda'dan Ron Gezelle Krosmedikal temsilcileri katıldı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; programa katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür ederek; "Bugün yine kalplere dokunduk, umutları yeşerttik. Başta Almanya El Ele Gönül Dostları Derneği, Rosenheim Ülkü Ocakları, Baydebir Yozgatlılar Birliği Derneği, Belçika Türk Federasyonu ve Hollanda'daki gönül dostlarımız olmak üzere katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Etkinlik sonunda engelli bireyler, araçlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken; katılımcılar da dayanışmanın gücünü bir kez daha hissetti. Belediye Başkanı Metin, "Birlikte daha güçlü, birlikte daha güzel yarınlara" mesajıyla sözlerini tamamladı.

Törene ayrıca; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ