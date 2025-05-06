Bünyan'da İhtiyaç Sahiplerine Akülü Araç ve Tekerlekli Sandalye Dağıtımı - Son Dakika
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Bünyan'da İhtiyaç Sahiplerine Akülü Araç ve Tekerlekli Sandalye Dağıtımı

Bünyan\'da İhtiyaç Sahiplerine Akülü Araç ve Tekerlekli Sandalye Dağıtımı

Bünyan Belediyesi, hayırseverlerle iş birliği yaparak ihtiyaç sahibi bireylere akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirecek. Tören 7 Mayıs'ta düzenlenecek.

06.05.2025 13:33  Güncelleme: 13:46
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Bünyan Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerine akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtımı yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri'nin Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, "Almanya El Ele Gönül Dostları Derneği Başkanı Dursun Karabel ve dernek üyelerinden İsmet Kaya, Cengiz Şimşek, Gani Yıldırım, Rosenheim Ülkü Ocakları Başkanı Öztürk Süt, Baydebir Yozgatlılar Birliği Derneği Başkanı Levent Gülten ve dernek üyeleri, Belçika Türk Federasyonu Hausden-Zolder Ülkü Ocakları Başkanı Rüstem Savurmuş ve Kadın Kolları Başkanı İmran Gülener ile Hollanda'dan büyük destek sağlayan Ron Gezelle Krosmedikal'a, Bünyan'ımızda bulunan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için göndermiş oldukları akülü araç ve tekerlekli sandalye bağışları dolayısıyla en içten teşekkürlerimizi sunarız. Yapmış oldukları bu anlamlı katkı, hemşehrilerimizin hayatına umut ve kolaylık katacaktır. Bu vesileyle tüm hayırsever gönül dostlarımıza sağlık, huzur ve bereket dolu bir yaşam diler, desteklerinin devamını temenni ederiz" dedi.

7 Mayıs'ta Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle araçlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bünyan'da İhtiyaç Sahiplerine Akülü Araç ve Tekerlekli Sandalye Dağıtımı - Son Dakika

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