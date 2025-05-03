Bünyan Hükümet Konağı Eski Devlet Hastanesine Taşınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bünyan Hükümet Konağı Eski Devlet Hastanesine Taşınıyor

Bünyan Hükümet Konağı Eski Devlet Hastanesine Taşınıyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bünyan Hükümet Konağı'nın eski devlet hastanesi binasına taşınacağını açıkladı. Altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli adımlar atılacak.

03.05.2025 19:31  Güncelleme: 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bünyan Hükümet Konağı'nın eski devlet hastanesi binasına taşınacağını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "İlçemizin ihtiyacı olan Hükümet Konağı için Sağlık Bakanlığımıza ait olan arazinin İçişleri Bakanlığı'na devri gerçekleşmiştir. Böylelikle daha evvel 2027 yılına kadar yapımının tamamlanması planlanan ve toplamda 144 milyon TL ödenek ayrılmasına vesile olduğumuz, 3 bin 600 metrekarelik alanda hizmet verecek Bünyan Hükümet Konağı'nın yapımına yakında başlanacaktır. Nüfusu giderek artan ve turizm potansiyeli gelişen Bünyan'ın altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının karşılanması için Milliyetçi Hareket Partisi olarak azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ise; "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir ve Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy'un Bünyan Hükümet Konağı'nın eski devlet hastanesi binasına taşınmasına yönelik destekleri sonuç vermiştir. Konu hususunda göstermiş oldukları ilgi, katkı ve desteklerinden dolayı şahsım ve Bünyan'ımız adına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir ve Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy'a teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, İsmail Özdemir, Politika, kayseri, Hükümet, Bünyan, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bünyan Hükümet Konağı Eski Devlet Hastanesine Taşınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 04:14:08. #7.11#
SON DAKİKA: Bünyan Hükümet Konağı Eski Devlet Hastanesine Taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.