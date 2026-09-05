Bünyan'da Yeni Hükümet Konağı Temeli Atıldı - Son Dakika
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Bünyan'da Yeni Hükümet Konağı Temeli Atıldı

Bünyan\'da Yeni Hükümet Konağı Temeli Atıldı
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Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yapımı gerçekleştirilecek yeni Hükümet Konağı’nın temel atma töreni düzenlendi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yapımı gerçekleştirilecek yeni Hükümet Konağı'nın temel atma töreni düzenlendi.

Temel atma töreninde konuşan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, yeni Hükümet Konağı'nın ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek; "Bünyan'ımızın kamu hizmetlerine erişimini daha da güçlendirecek, ilçemize yakışır modern bir hizmet binasına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Törene katılım sağlayan siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, şehit aileleri ve hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Metin, projenin ilçeye kazandırılmasında emeği ve desteği bulunan herkese şükranlarını sundu. Başkan Metin; "Başta Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hükümet Konağımızın Bünyan'ımıza hayırlı, uğurlu olmasını ve nice güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törene ilçe siyasi parti başkanları ve yönetimleri, Belediye Meclis Üyeleri, ilçe oda başkanları, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bünyan'da Yeni Hükümet Konağı Temeli Atıldı - Son Dakika

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