Burak Yılmaz, eski takımı Gaziantep FK karşısında kazanmak istiyor

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Burak Yılmaz ve futbolcular hedeflerinin galibiyet olduğunu vurguladı.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte Teknik Direktör Burak Yılmaz, antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek takımın durumu, oyun anlayışı ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BURAK YILMAZ: UZUN VADELİ BİR PROJE

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, takımın uzun vadeli bir proje kapsamında ilerlediğini belirterek, bir galibiyet ya da mağlubiyetin sezonun genel hedeflerini değiştirmeyeceğini söyledi.

Yılmaz, "Önümüzdeki proje daha farklı bir proje. Uzun vadeli bir proje. Hepinizin de bildiği gibi üç senelik imzaladım. O yüzden bir galibiyetle her şeyi başarmadığımız, bir mağlubiyetle hiçbir şey kaybetmediğimiz bir sezon olacağını düşünüyorum. O yüzden hedeflerimiz, hayallerimiz aynı doğrultuda." ifadelerini kullandı.

"CENGİZ VE ÇAĞLAR ÇOK DEĞERLİ İKİ OYUNCU"

Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ile milli takımda uzun süre birlikte oynadığını belirten Burak Yılmaz, iki oyuncunun takım için önemli olduğunu ancak forma konusunda performansın belirleyici olacağını vurguladı.

Yılmaz, "Cengiz ve Çağlar beraber milli takımda en az 20-25 maç oynadığım kardeşlerim. Ben bir hocayım, sahada babamı tanımam, bunu biliyorsunuz. İyiyse oynayacaklar, kötüyse bekleyecekler. Onlara ilk geldiğimde söylediğim şey buydu. Onlar da beni çok iyi tanıdıkları için herhangi bir konuda bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Çok değerli iki oyuncu, burada olmaları bizim için çok mutluluk." dedi.

Takımdaki diğer oyuncuların da değerli olduğunu ifade eden Yılmaz, genç ve tecrübeli futbolcuların bir aile olma yolunda ilerlemesi gerektiğini söyledi.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Burak Yılmaz, Gaziantep FK karşılaşmasının kendisi açısından da özel bir mücadele olacağını belirterek, eski takımına karşı sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Yılmaz, "Bugün şu andaki yeni ailem burası. O yüzden gidip kazanmak istiyoruz. Tabii ki eski günleri yad edeceğiz ama kazanmak için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

OYUN ANLAYIŞI GAZİANTEP MAÇINDA BELLİ OLACAK

Takımın farklı oyun sistemlerini uygulayabilecek kapasitede olduğunu belirten Burak Yılmaz, oyun planının rakibin analizine göre şekilleneceğini ifade etti.

Yılmaz, "Biz her oyunu oynayabilecek kapasitedeyiz. Hem geçiş oyununu oynayabilecek hem set oyununu oynayabilecek bir takımız. Benim tarzım daha çok set oyunundan yana ama tamamen analize göre konsantre olduğum için şu an için nasıl bir oyun oynayacağımı söylemeyeyim. Onu Gaziantep maçından sonra hep beraber konuşalım diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"TEK AMACIMIZ TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK"

Taraftarlara da mesaj veren Yılmaz, sahada mücadele eden bir takım oluşturmak istediklerini belirterek, sonuç ne olursa olsun takımın elinden geleni yapacağını söyledi.

Yılmaz, "Biz onları mutlu etmek için buradayız. Ben bugün buradayım, tesislerde kalıyoruz, harika bir tesisimiz var. Tek amacımız sizleri, taraftarımızı mutlu etmek. Sahada kesinlikle mücadele eden bir takım olacak. Kazanırız, kaybederiz bilmiyorum ama Allah izin verirse maçtan sonra hepimizin vicdanı rahat, elimizden geleni yaptığımıza inandığımız güzel günler olacağını düşünüyorum." dedi.

GÖKHAN SAZDAĞI: GÜZEL BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİK

Arca Çorum FK futbolcusu Gökhan Sazdağı da milli arada gerçekleştirilen kamp sürecini değerlendirdi.

Yeni teknik direktör Burak Yılmaz ile daha önce de çalıştığını belirten Sazdağı, kampın yoğun geçtiğini söyledi.

Sazdağı, "Öncelikle yoğun bir dönem oldu tabii ki. Yeni bir hoca geldi, ben daha önce kendisi ile çalışmıştım. Yoğun geçeceğini de arkadaşlarımıza söyledik. Tabii yeni bir takımız. Önceki kampta da beraber çalışamamıştık. Güzel bir dönem geçirdik. Yoğun, sıkı bir dönemdi. Şimdi Gaziantep maçı hazırlıklarına başladık. Güzel bir kamptı." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE YÜZ KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Gaziantep FK'nın uzun süredir birlikte oynayan ve belirli bir sistemi bulunan bir takım olduğunu belirten Gökhan Sazdağı, rakiple ilgili analizleri yaptıklarını söyledi.

Sazdağı, "Kaliteli oyuncuları var tabii ki. Önlemlerimizi aldık. Analizlerimizi yaptık. Dediğimiz gibi yeni bir hoca, kendisini tanıyorum, beraber çalıştık bir seneye yakın. Bakacağız ama iyi bir takım, özellikle bir sistemi olan bir takım. Yüzde yüz kazanmak için çıkacağız, başka bir şeyi düşünmüyoruz." dedi.

"İÇERİDE DAHA İYİ OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

Sezonun ilk haftalarındaki fikstürün zorluğuna dikkat çeken Sazdağı, özellikle iç sahada alınan mağlubiyetlerin kendileri açısından üzücü olduğunu ifade etti.

Sazdağı, "Fikstür olarak zor bir fikstürümüz vardı. Bunu biliyorduk, o zaman da konuşmuştuk. Lige iyi başladık. Tabii bizim için üzücü olan içerideki iki maçımız. Maçları kaybetmemiz, Kasımpaşa ve Alanya maçlarından ekstra puanlar aldık açıkçası yeni bir takım olmamıza rağmen. Galatasaray'dan bir puan almıştık. Tabii beklediğimiz gibi olmadı. Daha iyi oynamamız gerekiyor. Özellikle içeride daha iyi oynamamız gerekiyor. Rakiplere bunu hissettirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Ligin henüz başında olduklarını ve kayıpların telafi edilebileceğini belirten Sazdağı, yeni teknik direktör Burak Yılmaz ile birlikte toparlanacaklarına inandığını söyledi.

Sazdağı, "Yine çok kötü bir durumda değiliz. Çünkü lig daha yeni başladı. Bunların telafisi mümkün. İnşallah yeni hocamızla beraber bunu telafi edeceğimizi düşünüyoruz." dedi.

KYZİRİDİS: BEKLENTİLERİ SEVİYORUM

Arca Çorum FK'nın oyuncularından Alexandros Kyziridis ise takımın kendisinden beklentilerinin olmasını olumlu karşıladığını belirtti.

Kyziridis, "Beklentilerin olmasını seviyorum. Ben de kendi adıma bu beklentileri koyan bir insanım. Takıma da asistlerimle ve gollerimle katkı sağlamaktan oldukça mutluyum." ifadelerini kullandı.

Arca Çorum FK, hazırlıklarını tamamlayarak 11 Ekim Pazar günü Gaziantep FK karşısında üç puan mücadelesi verecek.