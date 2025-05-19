Burcu Subatan Belir, Uluslararası Yarı Maraton'da Birincilik Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Burcu Subatan Belir, Uluslararası Yarı Maraton'da Birincilik Elde Etti

Burcu Subatan Belir, Uluslararası Yarı Maraton\'da Birincilik Elde Etti

Konya'da düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton'da Kayseri'nin antrenörü Burcu Subatan Belir, 10K Kadınlar Genel Klasman birincisi oldu. Bu başarı, Kayseri'nin 21 Eylül'de gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Yarı Maratonu'na hazırlıkları ön plana çıkardı.

19.05.2025 15:24  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton'da Kayseri'yi gururlandıran Antrenör Burcu Subatan Belir, 10K Kadınlar Genel Klasman birincisi oldu. Şimdi ise gözler, Soğanlı Vadisi temasıyla 21 Eylül'de gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na çevrildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem spora hem de sporcuya verdiği destekle başarılarını ulusal ve uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor. Bu başarıların son örneği, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda yaşandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. çatısı altında görev yapan Atletizm Antrenörü Burcu Subatan Belir, 10 kilometre Kadınlar Genel Klasman'da birincilik elde ederek Kayseri'nin adını zirveye taşıdı. "Barış ve Gençlik" temasıyla gerçekleştirilen anlamlı koşuda kazandığı bu değerli birincilikle büyük takdir toplayan Belir'i, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kayseri de 5. Uluslararası Yarı Maraton'a hazırlanıyor

Öte yandan Kayseri, sporseverleri heyecanlandıracak büyük bir organizasyona daha hazırlanıyor. Bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21 Eylül 2025 tarihinde koşulacak. Kapadokya'nın eşsiz doğal miraslarından biri olan Soğanlı Vadisi temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte 21K ve 10K kategorilerinde kayıtlar tüm hızıyla devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporun birleştirici gücüne inanarak hem bireysel hem toplumsal gelişim için yatırımlarını sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kayseri, Yerel, Yaşam, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burcu Subatan Belir, Uluslararası Yarı Maraton'da Birincilik Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi 5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi
Avcılar’da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi
Galatasaray’da Osimhen’in gol anonsunu kızı yaptı Galatasaray'da Osimhen'in gol anonsunu kızı yaptı
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Portekiz’de hükümet düştü Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti Portekiz'de hükümet düştü! Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti

16:18
Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD’den çarpıcı açıklama
Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama
15:44
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
15:28
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
21:35
Şampiyonluk sonrası Galatasaray’ı bekleyen dev gelir
Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
21:33
Yunanistan’da deprem paniği Okullar tatil edildi
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi
21:26
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim’den 5. yıldız mesajı
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
21:23
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
21:18
Mauro Icardi’den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia
21:04
Neler oldu neler Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
21:03
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti
Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
20:57
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 16:42:40. #7.13#
SON DAKİKA: Burcu Subatan Belir, Uluslararası Yarı Maraton'da Birincilik Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.