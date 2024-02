Burdur\'da 150 profesyonel gönüllü ile arama kurtarma ekibi kuruldu

Yerel

6 Şubat depremlerinde büyük bir özveriyle çalışan Burdur İtfaiyesi, 150 gönüllü personel ile Burdur Belediyesi Arama Kurtarma ekibi kurdu. Ekip, kurulan özel platformda eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.

6 Şubat depremi sonrası arama kurtarma çalışmalarına 18 personelle katılıp, günlerce insanüstü performans ile çalışan Burdur İtfaiyesi, burada edindiği tecrübe ile bölgeden döner dönmez gönüllülerden oluşan bir arama kurtarma ekibi kurmak için çalışmalara başlamıştı. Depremin üzerinden geçen bir yılın ardından farklı iş kollarında çalışan toplam 150 personelden oluşan Burdur Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK), 40 saatlik teorik eğitimin ardından eğitim tatbikatı ile uygulamalı eğitimlere başladı. Brdur Belediyesi'ne ait Sultandere Kampüsü'nde oluşturulan platformda eğitim gören gönüllülere itfaiye ekipleri tarafından farklı konularda eğitim verildi. Üniversite stajyerlerinin de katıldığı eğitimlerde, öğrenciler deneyim kazanmaları adına gönüllülerin arasında yer aldı.

"800 konteynerlik deprem mahallesi yapıyoruz"

Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say, "6 Şubat depreminden sonra kurma kararını aldığımız kurtarma ekibinin organizasyonunda artık meyveleri toplamaya başladık. Bir gönüllü ordumuz oldu. Şu anki sayımız 150 kişiden oluşuyor ve her türlü kaza ve afet sonrasında yapılacak müdahale kurslarında itfaiye personeli tarafından profesyonel eğitim alıyorlar. Bugün de buradaki tatbikatımızda bir trafik kazası, bir deprem esnasında enkaz kaldırma, bir yangın esnasında yüksekten atlama, deprem enkazında kırıcı, kesici malzemelerin kullanılması konularında eğitim alıyorlar. Bu sayımızı daha da arttıracağız. Burdur'da bir deprem mahallesi oluşturuyoruz. Şu anda 25 konteyner hazırlandı kendi atölyemiz bünyesinde. Hedefimiz 800 konteyner. İlk etapta 200 konteynerlik bir deprem mahallesi alanı hazırladık" dedi.

"Bölgesel değil uluslararası bir kurtarma ekibi olacağız"

6 Şubat depreminde gördüğü eksikliklerden sonra böyle bir ekibin kurulmasında öncülük eden Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, "6 Şubat depremi dönüşü bir arama kurtarma ekibi kuralım diye konuştuk. 1 yıllık hazırlık süreci ve teorik eğitimlerin ardından ilk etap olarak 150 kişilik ekibimizi kurduk. Bu ekip 40 yaş altı gönüllülerden oluşuyor. İlerleyen zamanlarda 250 kişilik bir ekip olacak belediye personeli bünyesinde. İsteyen olduğu zaman halktan gönüllüler de bu ekibe katılabilecek. Şu an ekibi bölgesel olarak kurmadık, ulusal olarak kurduk. Gerekli eğitimleri ve prosedürleri tamamlayıp uluslararası düzeyde bir arama kurtarma ekibine dönüştüreceğiz. Biz Kahramanmaraş depremine 18 kişi gitmiştik. Onlarca insanı hayata bağladık. Ama şu an 150 kişilik profesyonel bir ekibimiz var. Ülkemizde meydana gelebilecek bir afete daha geniş bir ekiple müdahale edebilecek bir kapasiteye geleceğiz. Şu an için gönüllüler belediye personellerinden oluşuyor. Bunların içerisinde atölyeci, demir doğramacı, inşaat ustası, mühendis, mimar gibi her meslek dalından gönüllümüz bulunuyor. Halkımızdan da isteyenler itfaiyeye başvurarak bu ekibe katılabilir. Yaklaşık 4 ay boyunca yaklaşık 50 saatlik bir teorik eğitim aldılar. Önceliğimiz depremdi bizim. Teorik eğitimimiz devam edecek. Aynı zamanda uygulamalı eğitimleri de sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"İnsanlara bilgili bir şekilde faydamız olsun istedim"

BAK ekibine gönüllü olarak katılan Peyzaj Teknikeri Hale Açar, insanlara yardım edebilmek için bu ekibe katıldığını dile getirerek, "İnsanlara bir faydamız olması için bu ekibe katılmak istedim. Yardım etmek sürekli istiyoruz ama en azından teorik bir bilgimiz de olsun istedim. İleride başımıza ne geleceğini bilemediğimiz için ve bu en son yaşanan deprem olaylarından sonra gönüllü olarak katılıp bir şeyler öğrenmek ve bu konuda bilinçlenmek istedim. Burada araç içerisinden yaralıyı çıkarma, araçların hava basıncı ile kaldırılma işlemi, arama kurtarma işleminin hangi aletlerle nasıl yapıldığı, insan sağlığı ve can güvenliğinin nasıl sağlandığı ile ilgili bilgilendirmeler aldık. İnşallah başımıza kötü olaylar gelmez ve böyle durumlarla karşılaşmak durumunda kalmayız" dedi.

"Eğitimlerin ardından bu ekip bizimle sahada görev alacak"

BAK eğitimlerinde eğitimci olarak görev alan İtfaiye Çavuşu Ali Eryılmaz ise, "Burdur'da meydana gelebilecek bir afet için bir BAK ekibi kurduk. Biz deprem bölgesine 18 kişi gittik. Gittiğimizde orada böyle bir eksiklik olduğunu fark ettik. Burdur'da deprem bölgesinde yer aldığı için belediye çalışanlarımızdan, gönüllülerimizden ve itfaiyeci arkadaşlarımızdan böyle bir ekip kurduk. Yaklaşık 8-9 aydır bu ekip üzerine uğraşıyoruz. Dün teorik olarak, bugün de uygulamalı bir eğitim veriyoruz. Bu eğitimleri gönüllü arkadaşlara bir pratik olsun, onları afet ve kaza olaylarına hazırlamak için bir parkur oluşturduk. Bu eğitimlerin ardından ilimizde meydana gelebilecek böyle bir afette hazır durumda olabilecek kapasiteye gelecekler. Kendi aramızda bir mesajlaşma grubumuz var. Böyle bir durumda bu arkadaşları oradan göreve çağıracağız. Ekipman olarak da her şeyleri hazır durumda. Bu arkadaşlarda bizlerle birlikte sahada çalışmalara başlayacak" dedi. - BURDUR