"Karar bekliyordum" diyen cinayet sanığına hakimden tokat gibi cevap - Son Dakika
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Yerel

"Karar bekliyordum" diyen cinayet sanığına hakimden tokat gibi cevap

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Burdur'da bıçakla bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayan sanık duruşmanın ertelenmesine, "Karar bekliyordum, akrabalarım duruşmaya uzun yoldan geldi." dedi. Mahkeme başkanı ise, "Çağırmadık, gelmesinler." şeklinde cevap verdi.

05.12.2024 15:05  Güncelleme: 16:03
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Burdur'da Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'nde 30 Ekim 2023 tarihinde Bayram Sertcan'ı (76) bıçakla öldüren ve eşi Zehre Sertcan'ı (67) yaralayan Ayhan Ulu'nun (42) yargılanmasına devam edildi.

'Karar bekliyordum' diyen cinayet sanığına hakimden tokat gibi cevap

"Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Yağma" suçundan 15 yıl ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 5'inci duruşması Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Ayhan Ulu, Sertcan çiftinin çocukları ile taraf avukatları hazır bulundu.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Çiftin çocukları serdar Sercan ve Arzu Özçoban mahkemede, sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti. Cinayet sanığı Ulu ise, "Takdir mahkemenin. Mütalaada savcı bey geçim sıkıntısı çektiğimi yazmış. Bunu araştırma yaparak mı yazmış. Kopyala yapıştır bir mütalaa. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

'Karar bekliyordum' diyen cinayet sanığına hakimden tokat gibi cevap

MAHKEME BAŞKANINDAN TOKAT GİBİ CEVAP

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Kararın ardından Ulu, duruşmayı izlemeye gelen akrabaları olduğunu belirterek, "Karar bekliyordum, akrabalarım duruşmaya uzun yoldan geldi." dedi. Mahkeme başkanı ise "Çağırmadık, gelmesinler." karşılığını verdi.

"Karar bekliyordum" diyen cinayet sanığına hakimden tokat gibi cevap
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 'Karar bekliyordum' diyen cinayet sanığına hakimden tokat gibi cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Seyithan Koç:
    utanmaz Adam birde tahliyesini istiyor hemde hakimi zan altında bırakmaya calışarak halbuki hapishanede geberecek tahminim 1 0 Yanıtla
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