Burdur’da CHP il ve 11 ilçe örgütü ile 3 belediye başkanı YENİ Parti\'ye geçti

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- Burdur'da CHP İl ve 11 ilçe örgütlerinin başkanları ile Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş ve Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partili, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.

CHP Burdur İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen CHP Burdur İl ve 11 ilçe örgütlerinin yöneticileri, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Semih Çelikkaya ile belediye ve il genel meclisi üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla CHP'den istifa ettiklerini ve YENİ Parti'ye katıldıklarını duyurdu.

Toplu istifalar kapsamında CHP Çavdır İlçe Başkanlığı ve ilçe yönetimi de partilerinden ayrılarak YENİ Parti'ye katıldı.

Görevden alınan CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten ile Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, partililer ile birlikte son kez il başkanlığı binasına girerek il başkanlığı makamında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fotoğraflarını alarak binadan ayrıldı.

Daha sonra sloganlar eşliğinde CHP İl Başkanlığı önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen partililer, burada düzenlenen programda YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e destek sloganları attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda partililere konuşan Ayten şunları kaydetti;

"GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'İN LİDERLİĞİNDE İKTİDAR YOLCULUĞUMUZU BAŞLATIYORUZ"

"Burdur'un bütün seçilmişleri olarak istifa etmenin, yeni bir yola çıkmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün yeni partimizin ilk çıkışını, ilk yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Bugün Burdur'da tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Yeni Partiyi Burdur'da bir otel lobisinde, bir toplantı salonunda değil; halkla beraber, halkın meydanı Cumhuriyet Meydanı'nda ilan ediyoruz. Yeni Partimizin Burdur'daki en büyük sembolü; ilk yürüyüşümüzü yaptığımız, ilk toplantımızı gerçekleştirdiğimiz ve partimizi ilan ettiğimiz bu meydan, Cumhuriyet Meydanı'dır. Bugün kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla yeni bir anlayışla Yeni Partimizin saflarında toplanıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde iktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz.

"YENİ PARTİ MİLLETİMİZİN PARTİSİDİR"

Milletimizin kurduğu partimizle, geçmişimizden aldığımız mirasla bugün buradayız. Ancak kırgınlıklarımızı artık geride bıraktık. Bundan sonra hep birlikte omuz omuza, kol kola iktidara yürüyeceğiz. Artık önümüze bakacağız. Ortaya koyacağımız projelerimizle, çözüm önerilerimizle milletimizle iç içe, milletimizin yanında iktidara yürüyeceğiz. Sokağı dinleyeceğiz. Esnafımızı dinleyeceğiz. Sanayicimizi dinleyeceğiz. Çiftçimizi dinleyeceğiz. Emeklimizi dinleyeceğiz. Gençlerimizi dinleyeceğiz. Yeni Parti milletimizin partisidir. Yeni Parti; kadınların, gençlerin ve emeklilerin partisidir. Yeni Parti, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkanların partisidir. Tüm hemşehrilerimizi bu onurlu yolda bizimle birlikte yürümeye, Yeni Parti saflarında yer almaya ve partimize üye olmaya davet ediyoruz.

"YENİ PARTİ'NİN SİYASET ALANI SOKAKLARDIR"

Vatandaşlarımız, yol arkadaşlarımız bir haftadır bize soruyor, 'Yeni Parti il binası neresi olacak?' Elbette bir bina tutacağız. Elbette toplantılarımızı yapacağımız salonlarımız olacak. Ancak Yeni Parti'nin gerçek siyaset alanı sokaklardır. Sokaklar. Bu sokak hareketini iktidara taşıyacağız. Milletimizi iktidar yapacağız. Yeni Partimizi Burdur'da da, ülkemizde de iktidar yapacağız. Sizleri önümüzdeki günlerde yapacağımız paylaşımlarla bilgilendireceğiz. Biz buradayız. Burdur'un her sokağı, her caddesi, her meydanı, her parkı Yeni Parti'nin il binasıdır, ilçe binasıdır; iktidar mücadelesini vereceğimiz toplantı salonlarıdır.

"ARTIK CHP'Yİ ELEŞTİRMEYECEĞİZ, BİZ GEÇİCİ İKTİDAR AKP'Yİ ELEŞTİRECEĞİZ"

Bugün Burdur'da ortaya koyduğumuz bu kararlı duruşla, her biri birbirinden başarılı, mücadeleci ve seçilmiş arkadaşlarımızla birlikte yeni çıktığımız bu yolda, Yeni Partimiz ve yeni hedeflerimizle seçimlere hazırlanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ile olan bağımız bitmiştir. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmeyeceğiz. Biz artık iktidar partisi olan, geçici AK Parti'yi eleştireceğiz. Mücadelemizi onlara karşı vereceğiz. Yolumuz açık olsun. Yolumuz iktidar olsun. Liderimize, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e Burdur'dan yürek dolusu selam olsun. Hepinizi en kalbi duygularımızla, en Atatürkçü duygularımızla, en cumhuriyetçi duygularımızla, en devrimci duygularımızla saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. İyi ki varsınız. Hep var olun."