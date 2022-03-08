Burdur'da deprem tatbikatı - Son Dakika
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Burdur'da deprem tatbikatı

08.03.2022 18:15
Burdur'da deprem tatbikatı

Deprem haftası nedeniyle Burdur'da gerçeği aratmayan tatbikat yapıldı.

Deprem haftası nedeniyle Burdur'da gerçeği aratmayan tatbikat yapıldı.

Burdur'da muhtemel bir afette, öğrencilerin nasıl davranması gerektiği yönünde bilinçlenmeleri için deprem tatbikatı düzenlendi. Deprem haftası etkinlikleri kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Lisesi'nde gerçekleşen tatbikata öğrenciler ile birlikte Burdur Valisi Ali Arslantaş'da katıldı. AFAD ekipleri öğrencilere deprem anında tahliye senaryolarını anlattı. Sirenlerin çalmasıyla öğrenciler ile birlikte okulu tahliye eden Vali Arslantaş, ardından Kızılay ve Burdur Arama Kurtarma ekiplerinin kurduğu deprem çadırını gezip çadırının özellikleri hakkında bilgi aldı. - BURDUR

Burdur'da deprem tatbikatı
Burdur'da deprem tatbikatı
Burdur'da deprem tatbikatı
Burdur'da deprem tatbikatı
Burdur'da deprem tatbikatı
Burdur'da deprem tatbikatı

YORUMLAR
500
Burdur'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı Burdur'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı Tahmazoğlu deprem tatbikatına katıldı Tahmazoğlu deprem tatbikatına katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Tatbikat, Deprem, Burdur, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burdur'da deprem tatbikatı - Son Dakika


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