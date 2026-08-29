Burdur'da Dolunay Görsel Şölen Oluşturdu
Burdur semalarında akşam dolunay, bulutlar arasında güzel görüntüler oluşturdu.
BURDUR semalarında akşam saatlerinde görülen dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.
Burdur kent merkezinde dağların ardından yükselen dolunay, bir süre sonra bulutların arasına girerek gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Dolunayın bulutlar arasındaki görüntüsü fotoğrafçılar için güzel kareler ortaya çıkarırken, bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla ayı görüntülemeye çalıştı.
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
Kaynak: DHA
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