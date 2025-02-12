Burdur'da Kardeş Cinayeti Davası Başladı

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En çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu

Haber: Muhammet Fatih BAŞÇI

(BURDUR)- Burdur'da keçi ağılı kulübesinde Cihan Karaca'nın tüfekle vurularak öldürülmesi olayında haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan biri tutuklu, üç kardeşin yargılanmasına başlandı.

Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyünde 22 Şubat 2024'te köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dağlık bölgedeki ağılda hayvanlara bakmak için kalan Cihan Karaca kulübesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmuş, babası Ahmet Karaca ile kardeşleri Ahmet Karaca, Ferhat Karaca ve Doğan Karaca gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kardeşlerden Ahmet Karaca tutuklanmış, baba ve diğer iki kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İddianamede, 3 kardeş hakkında "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmiş, Cihan Karaca'nın babası Ahmet Karaca hakkında ise olayla ilgili "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilmişti.

Biri tutuklu 3 kardeş hakkında açılan davanın ilk duruşması Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava ilk duruşmasına tutuklu sanık Ahmet Karaca, tutuksuz sanıklar Ferhat Karaca, Doğan Karaca ile baba Ahmet Karaca, anne Alime Karaca ve sanık avukatları katıldı.

"Bana tecavüz etmek istedi"

Sanık Ahmet Karaca, savunmasında, kardeşi Cihan Karaca'yı kendisinin öldürdüğünü kabul ederek, maktül Cihan'ın kendisine "tecavüz etmeye kalkıştığını" iddia etti. Sanık Karaca,"Kendimi öldürmeyi düşündüm, onu öldürmeyi düşünmedim. Duvara dayalı av tüfeği bulunuyordu. Aslında kendimi vuracaktım. Tüfeği yere dayayarak kafama yönelttim. O sırada maktul bana doğru döndü. Tüfeği maktule doğrulttum, kendimi kaybettim ve iki el ateş ettim. Diğer sanıkların benim eylemime bir destekleri olmadı" dedi.

"Olay günü işteydim"

Tutuksuz sanık Doğan Karaca, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Isparta'da bir kereste fabrikasında çalışıyordum. Ailemin yanında ikamet ediyorum. Sabah erken saatte yola çıkıp saat 08.00'da fabrikada iş başı yapıyorum. Olay günü de sabah işe gitmiştim. Saat 09.00 sıralarında kardeşimin vefatından dolayı telefon geldi. İş yerinden izin alarak köye gittim. Ben her hafta izin günlerimde kardeşlerimin kadığı yayladaki kulübeye giderim. Çakala, tilkiye tüfekle ateş ederim. Ben en son pazar günü tüfekle ateş ettim. Olay ise perşembe günü yaşandı. Bu olayla ilgili başka bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

"Sürekli tüfeğe mermi koyduğum için elimde iz kalmış olabilir"

Tutuksuz sanıklardan Ferhat Karaca ise mahkemede, "Hayvan otlatmaya giderken av tüfeğini yanımda götürürdüm. Çakal ve tilki hayvanlara zarar vermesin diye ateş ederdim. En son 15-20 gün önce ateş ettim. Sürekli tüfeğe mermi koyduğum için elimde iz kalmış olabilir. Kulübede Cihan, Ahmet ve ben kalıyorduk. Olay gününden bir gün önce köye ekmek almaya gitmiştim ve o gün köyde ailemin yanında kalmıştım. Sabah yaylaya gitmek için hazırlanırken olaydan haberim oldu. Cihan'ın bana cinsel bir eylemi olmadı. Ahmet bana bu olaylardan hiç bahsetmedi" diye konuştu.

Baba Ahmet Karaca ve anne Alime Karaca'da maktul ile sanıkların kendi çocukları olduğunu, aralarında bir husumet olmadığını, miras konusu geçmediğini ve şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Mahkeme, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.