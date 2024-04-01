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Burdur'da muhtarlık seçimi sırasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Burdur'da muhtarlık seçimi sırasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Burdur\'da muhtarlık seçimi sırasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Burdur merkeze bağlı Çatağıl köyünde muhtarlık seçimi sırasında oy sayma işlemi esnasında adayların yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga, taşlı sopalı bir şekilde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından muhtarlık seçimini kazanan kişi ve yakınları, İl Jandarma Komutanlığı'na başvurarak konunun çözümü için görüşme yaptı.

01.04.2024 18:30
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MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur merkeze bağlı Çatağıl köyünde, muhtarlık seçiminde oy sayma işlemi sırasında adayların yakınları arasında kavga çıktı. Taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre; Burdur merkeze bağlı Çatağıl köy muhtarlığı seçimlerini kazanan Nadir Altın'ın yakınları ile muhtar adayı Kemal Akbulut'u destekleyenler arasında oy sayımı sırasında tartışma çıktı. İlk tartışma jandarma ekiplerinin müdahalesiyle durdurulurken köydeki dalgıç pompasına zarar verilmesi üzerine iki grup arasında yeniden tartışma başladı. Tartışma bir anda büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüşürken; olayda M.K., T.Ç. ve A.K. isimli 3 şahıs yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi edilen 3 yaralı taburcu edilirken köydeki seçimi kazanan muhtar Nadir Altın ve yakınları, İl Jandarma Komutanlığı'na giderek konunun çözümüyle ilgili görüşme yaptı.

Kaynak: ANKA

Burdur, Güvenlik, 3.Sayfa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burdur'da muhtarlık seçimi sırasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da muhtarlık seçimi sırasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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