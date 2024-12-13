Burdur'da trafik kazası: 6 yaralı

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Haber: Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR)- Burdur'da özel halk otobüsü, polis ekip otosu ve tomruk yüklü kamyonun karıştığı trafik kazasında biri polis, beşi öğrenci olmak üzere altı kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Burdur- Antalya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Mehmet T. yönetimindeki 07 R 3239 plakalı tomruk yüklü kamyon Burdur'dan Antalya yönüne seyir halindeyken arıza yaptı. Şoför arızanın giderilmesi için tamirci çağırdı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de kamyonun çevre emniyeti için arıza yapan kamyonun yanına geldi. Bu sırada kent merkezinden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne gitmekte olan Süleyman O. yönetimindeki 15 HO 1008 plakalı özel halk otobüsü önce polis ekip otosuna daha sonra da tomruk yüklü kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan polis memuru Tahsin K. ile halk otobüsünde bulunan üniversite öğrencileri Şule D., Yakup G., Naz B., Mihriban K. ve Duru P. olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tomruk yüklü tırı tamir etmek için Bucak'tan gelen ve kaza sonrası tomrukların altında kalmaktan son anda kurtulan tamirci Mustafa Önal, "Kamyon arızalanmış. Ben arızasını gidermek için Bucak'tan geldim. Daha sonra polis ekibi geldi 10 metre ileriye durdu. Otobüs, polis ekip otosunun arkasından vurdu her yeri dağıttı. Polis ekip otosunu şarampole attı. Ben de kütüklerin altında kalıyordum, kaçtım. İki dakika içinde oldu olay. Yani polis otosu bizi uyarmaya geldi, otobüs polis otosuna sonra kamyona vurdu" dedi.