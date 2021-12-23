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Burdur'dan eşsiz kar manzaraları - Son Dakika

Burdur'dan eşsiz kar manzaraları

23.12.2021 11:06

Burdur'dan eşsiz kar manzaralarıBURDUR Burdur'da hafta sonu etkisini arttıran kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaza büründü.

Burdur'dan eşsiz kar manzaraları

BURDUR Burdur'da hafta sonu etkisini arttıran kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaza büründü. Gün batımıyla eşsiz manzaraları da beraberinde getirdi.

Burdur'un ilçelerinde ve merkeze yakın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza bütündü. Kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaşırken Burdur - Isparta Dağ yolunda ise yer yer 10 santimetreye ulaşıyor. Isparta Burdur il sınırında bulunan Gelincik göleti ise donma noktasına gelmiş durumda. Gün batımıyla göl ve beyaza bürünen ormanlık alan eşsiz manzaralar oluşturdu.

Burdur'dan eşsiz kar manzaraları
Burdur'dan eşsiz kar manzaraları
Burdur'dan eşsiz kar manzaraları
Burdur'dan eşsiz kar manzaraları

Isparta, Burdur, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burdur'dan eşsiz kar manzaraları - Son Dakika


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