Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Hastanın Durumu - Son Dakika
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Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Hastanın Durumu

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Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören hastaların fenalaşması üzerine yapılan sevklerden biri olan Mustafa Demir, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer üç entübe hastanın durumları ise stabil.

28.05.2024 19:02
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(BURDUR) - Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisinin ardından fenalaşarak Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen hastalardan Mustafa Demir, hayatını kaybetti.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetler ile tekrar Burdur Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer tarafından gün içinde diyaliz alan hastalar aranarak ambulanslarla hastaneye getirildi. 33 hasta çevre illerdeki hastanelere sevk edildi. Önlem olarak diyaliz merkezi kapatıldı yaşanan olayla ilgili adli ve idari tahkikat sürüyor.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hastaların durumları hakkında sürecin yakından takip edildiği belirtilirken dört hastanın entübe edildiği diğer hastaların genel durumlarının iyi olduğu ifade edilmişti.

Olay sonrasında ambulans ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alınan ve entübe edilen hastalardan Mustafa Demir hayatını kaybetti.

Diğer üç entübe hastanın durumlarının ise stabil olduğu öğrenildi.

Burdur Devlet Hastanesi\'nde Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Hastanın Durumu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Hastanın Durumu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Hastanın Durumu - Son Dakika
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