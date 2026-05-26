Burdur Hayvan Pazarı'nda Durum Kötü

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Kurban Bayramı öncesinde Burdur Hayvan Pazarı'nda da beklenen hareketlilik görülmedi. Besiciler satışların bugünden itibaren artmasını umut ediyor.

Burdur Hayvan Pazarı'ndaki besiciler, yüksek maliyetler ve düşük alım gücü nedeniyle satışların durma noktasına geldiğini belirtti. "Üretici kan ağlıyor" diyen besiciler, kurbanlıkların maliyetinin altında satıldığını söyledi. Üreticinin zararına satış yaptığını belirten besici Selçuk Ülkü şöyle konuştu:

"Burdur pazarının hali gerçekten çok kötü. Alım satım çok zayıf. Yem fiyatları ve girdiler aşırı yüksek. Şu anda hayvanlar zararına satılıyor. Üretici ne yapacağını bilmiyor. Bu işin sonu böyle giderse insanlar batar. Üretici olarak yazıklar olsun diyorum. Şu gördüğünüz hayvan baskülde 700 kilo geliyor. Bu hayvanı en az 250 bin liraya satmam gerekiyor ama şu anda tüketicinin verdiği para 170 bin lira. Ben bu şartlarda nasıl ayakta durabilirim? Türkiye'de bu işe bakan yetkililer bize bu işin nasıl yapılacağını anlatsın, biz de o şekilde yapalım. En azından para kazandığımızı bilelim."

"İŞİN İÇİNDEN ÇIKACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

Besici Bülent Dündar ise talebin önceki yıllara göre düştüğünü kaydetti. Fiyatların düşük olmasına rağmen vatandaşın alım gücünün de düşük olduğunu aktaran Dündar, üreticinin kan ağladığını söyledi. Dündar, şunları ifade etti:

"Maliyetler yüksek. Biz ne kadar yüksek satmaya çalışsak da vatandaşın alım gücü zayıf. Sonumuz iyi değil gibi görünüyor. Vatandaşın durumu günden güne kötüye gidiyor. Geçen seneye göre fiyatlar çok düşük. Şu anda vatandaş, kasaptaki et parasına kurbanlık alıyor. Yemin çuvalı bin lira olmuş, saman olmuş bin lira, hesabını sen düşün. İşin içinden çıkacak durumda değiliz. Allah yardımcımız olsun. Bu gidişle sonumuz iyi değil. Bugünle yarın arasında pek fark olacağını sanmıyoruz. 'Çarşambanın gelişi salıdan belli olur' derler ya, durum şu anda içler acısı. Satan için de kötü, alan için de kötü."

Piyasanın kötü olduğunu söyleyen besici Ömer Yavuz ise, "Piyasa çok kötü. Kurbanlıklar elimizde kaldı. Milletin alım gücü oldukça düşük. Almak istiyorlar ama gelir durumları yetersiz olduğu için alamıyorlar. Emekli zaten alamıyor. Diğer vatandaşların da maddi durumları yetersiz kalınca hayvanlarımız elimizde kaldı. Pazarı görüyorsunuz, durum vahim" dedi.

"İÇLER ACISI DURUMDAYIZ"

Bir başka besici Mustafa Yavuz da, "Besicilik yapanlar yorgunluk çekiyor, yem olmuş bir dünya para. Vatandaş iki sene bekleyip malını pazara çıkarmış ama alım gücü yok, para yok, piyasa bozuk. Millet sorup sorup geçiyor. İçler acısı bir durumdayız" diye konuştu.

Yavuz, "tek umutlarının arife günü olduğunu" söyleyerek, "İnşallah olur da vatandaşın yüzü güler" dedi.

"GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 20 DÜŞÜŞ VAR"

Besici Mehmet Özgen ise kurbanlık fiyatlarının 15 bin ile 250 bin lira arasında değiştiğini belirterek tek umutlarının arife günü satışları olduğunu vurguladı. Özgen, "Arifeyi bekliyoruz, tek umudumuz arife günü. Geçen seneye göre yüzde 20 düşüş var. Bu piyasa böyle giderse zamanla küçükbaş ve büyükbaş üretimi çok zayıflayacak. İnsanlar 15 liraya, 10 liraya almak istiyor. Geçen sene de aynıydı. Bu sene sadece 3 bin liralık bir fark var. Değişen bir şey yok. Zaten yem maliyetleri çok yüksek. Şu anda biz vadeli aldık kurbanlığı. Şimdiye kadar 32-33 tane küçükbaş sattık. Allah nasip ederse yarın 82 tane malımız kaldı. Arife gününü bekliyoruz, tek umudumuz o" ifadelerini kullandı.

Pazarın güzel olduğunu belirten besici Orhan Dikici ise, "Pazar güzel. Çok iyi değil ama güzel. Bugün 9 tane hayvan sattık, dün 10 tane sattık. Ahırda 30 tane sattık. İşlerimiz yolunda. Ucuza satıyoruz, vatandaşa et yediriyoruz. Et fiyatının altında satış yapıyoruz. Yarın arefe günü. Hayvan pazarında zaten çok hayvan yok. Sabah başlayan satışlarla öğlene kadar pazarda hayvan kalmaz" diye konuştu.