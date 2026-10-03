Burdur İtfaiyesi bu yıl 185 yangına müdahale etti, filoya 8 yeni araç eklenecek

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, yılbaşından bu yana 185 yangına müdahale ettiklerini, kent merkezinde olay yerine ulaşma sürelerinin en fazla 5 dakika olduğunu söyledi. Yangınların yüzde 99'unun insan kaynaklı ve ihmale bağlı gerçekleştiğini belirten Ballak, vatandaşlara yangın söndürme cihazı bulundurmaları çağrısında bulundu.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, itfaiyenin 2026 yılındaki çalışmalarına, yangınların nedenlerine, araç ve ekipman kapasitesi ile planlanan yatırımlara ilişkin açıklama yaptı.

Burdur merkez, köyler ve destek için gittikleri diğer illerde yılbaşından bu yana 125 büyük ölçekli yangına müdahale ettiklerini bildiren Ballak, ot ve çöplük yangınlarıyla birlikte bu sayının 185'e ulaştığını söyledi. Ballak, "2026 yılı 1 Ocak'tan itibaren Burdur merkez, köyler ve diğer muavenete gittiğimiz illerde 125 yangına müdahale ettik. Tabii bunlar büyük ölçekli yangınlardı. 60 tane de ot ve daha çok çöplük yangını olmak üzere toplam 185 yangına müdahale ettik" bilgisini paylaştı.

TRAFİK KAZALARI VE HAYVAN KURTARMA ÇALIŞMALARI

Yangınların yanı sıra trafik kazaları, hayvan kurtarma çalışmaları ve su baskınlarında da görev yaptıklarını aktaran Ballak, yıl içerisinde araçlarda sıkışmaların yaşandığı 27 trafik kazasına müdahale ettiklerini kaydetti.

Ekiplerin 40'ın üzerinde yılan vakasında görev yaptığını ve yakalanan yılanların doğal yaşam alanlarına bırakıldığını kaydeden Ballak, kuyuya düşen tilki ve domuz yavruları ile tel örgülere sıkışan kirpi, köstebek ve kaplumbağaların da kurtarıldığını anlattı. Ballak, "İnsanın değil, canlının olduğu, canlının zor durumda olduğu her alanda bizim kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.

Ani yağışlar nedeniyle 34 su baskınına müdahale ettiklerini söyleyen Ballak, bu olaylarda ciddi hasar oluşmadığını, çoğunlukla bodrum ve odunluklarda biriken suların tahliye edildiğini belirtti. Ballak, müdahale sayısının geçen yıla göre arttığını ancak oluşan hasar bakımından 2026'nın orta ölçekli bir yıl olduğunu ifade etti.

"ŞEHRİN ANA ARTERLERİNE ULAŞMA SÜREMİZ 3 DAKİKAYI GEÇMİYOR"

İtfaiyenin kent merkezindeki konumunun hızlı müdahale açısından avantaj sağladığına işaret eden Ballak, ihbarın ardından kent merkezinde olay yerine ulaşma sürelerinin en fazla 5 dakika olduğunu söyledi. Ballak, "Bazı yanlış parklar ve trafik yoğunluğundan dolayı birkaç dakikalık gecikmeyle ulaşabiliyoruz. Ama şehrin ana arterlerine, odak noktalarına ulaşma süremiz 3 dakikayı geçmiyor" diye konuştu.

EV, ARAÇ VE İŞ YERLERİNDE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI BULUNDURMA ÇAĞRISI

Kentteki yangınların yüzde 99'unun insan kaynaklı ve ihmale bağlı olduğuna dikkati çeken Ballak; elektrik tesisatlarının ve cihazların bakımlarının yapılmaması, kullanım ömrünü tamamlayan cihazların kullanılmaya devam edilmesi, açık alanlarda yakılan ateşlerin söndürülmemesi ve sigara izmaritlerinin doğaya atılmasının yangın riskini artırdığını belirtti.

Kuru alanların yakınında yapılan kaynak ve spiral kesim işlemlerinin de yangına neden olabildiğini kaydeden Ballak, arazi yangınlarının büyüyerek orman yangınlarına dönüşebildiğini söyledi.

Ev, araç ve iş yerlerinde kullanıma hazır yangın söndürme cihazı bulundurulması gerektiğini vurgulayan Ballak, şu çağrıyı yaptı:

"Vatandaşlarımıza tavsiyem, mutlaka araçlarında ve evlerinde en azından ilk müdahalede kullanacakları bir yangın söndürme cihazı bulundurmalarıdır. Yangın söndürme cihazlarının da periyodik bakımlarının yapılması gerekiyor."

"ARKADAŞLAR SON ANDA ANNE VE KIZINI KURTARDILAR"

Yaklaşık 15 gün önce Emek Mahallesi'nde çıkan ev yangınına ilişkin de bilgi veren Ballak, ekiplerin yaklaşık 6 kilometre mesafedeki olay yerine 4 dakikada ulaştığını söyledi.

Anne ve kızının alevler nedeniyle evin teras bölümünde mahsur kaldığını anlatan Ballak, merdivenli itfaiye aracının yakındaki boş arsaya konumlandırıldığını ve iki kişinin terasın cam bölümünden kurtarıldığını belirtti. Ballak, şunları kaydetti:

"Birkaç dakika geç kalınsaydı alevler artık o odaya da dolmak üzereymiş. Odanın içerisinde kolayca tutuşabilecek malzemeler bulunuyordu. Arkadaşlar son anda orada anne ve kızını kurtararak hayatta kalmalarını sağladılar."

FİLOYA 8 YENİ ARAÇ EKLENECEK

İtfaiyenin 22 aktif müdahale aracının bulunduğunu belirten Ballak, Avrupa Kalkınma Bankası'ndan alınan krediyle filoya 8 yeni araç daha ekleneceğini söyledi.

Araç ve ekipman kapasitesine ilişkin Ballak, "Bugün artık 51 ilin içerisine baktığımız zaman, birçok büyükşehire baktığımız zaman araç, malzeme ve ekipman konusunda çok öndeyiz" dedi.

Yangın, deprem ve diğer doğal afetler ile su, göl ve derelerdeki arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 2 bin 950 kalem malzeme satın alındığını aktaran Ballak, malzemelerin tamamının teslim alınarak depo ve araçlara yerleştirildiğini bildirdi.

YENİ İTFAİYE BİNASI İÇİN PROJE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Araç ve ekipman kapasitesindeki artışla birlikte yeni bir hizmet binasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Ballak, yeni itfaiye binası için çalışmaların başladığını söyledi. Ballak, proje çalışmalarının sürdüğünü, binanın Türk itfaiyeciliğine örnek olabilecek nitelikte planlandığını ifade etti.

İtfaiyede 55 personelin görev yaptığını aktaran Ballak, "Personel sayımız şu an 55 kişi. Tabii bu 55 kişi yetiyor mu? 155 kişi de olsa yetmez. Çünkü afet anında yüzlerce insana da ihtiyaç duyabiliyoruz" diye konuştu.

ASILSIZ İHBARLAR AZALDI

112 Acil Çağrı Merkezi sisteminin asılsız ihbarların ayıklanmasında önemli rol oynadığını belirten Ballak, geçmiş yıllara göre itfaiyeye ulaşan asılsız ihbarların önemli ölçüde azaldığını söyledi. Ballak, nadiren de olsa bu tür ihbarlarla karşılaştıklarını belirterek asılsız çağrıların gerçek bir yangına veya acil duruma müdahaleyi geciktirebileceği uyarısında bulundu.

YIL BOYUNCA YANGIN EĞİTİMLERİ VE TATBİKATLAR DÜZENLENİYOR

İtfaiye Haftası'na da değinen Ballak, Türkiye'de itfaiyeciliğin geçmişinin 1714 yılında III. Ahmet döneminde Dergah-ı Ali Tulumbacı Ocağı'nın kurulmasına dayandığını belirterek 312 yıllık bir mesleğin mensubu olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşlara ve öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yıl boyunca sürdüğünü ifade eden Ballak; anaokulları, kreşler, ilk ve orta dereceli okullar, mahalleler ve kamu kurumlarında yangın eğitimleri ile tatbikatlar düzenlediklerini anlattı. Ballak, çalışmaların temel amacının yangınların çıkış nedenlerine ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak olduğunu belirtti.

Ballak, "İlimizdeki tüm itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı kutlarım. Bu mesleğe gönül vermiş, üniformaya gönül vermiş, emekli olmuş tüm meslektaşlarımıza sağlıklı, sıhhatli, yangınsız ve kazasız günler dilerim" ifadelerini kullandı.