Burdur şiş köfte, iftar sofralarının da vazgeçilmezi - Son Dakika

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Burdur şiş köfte, iftar sofralarının da vazgeçilmezi

BURDUR - Burdur'da vatandaşlar iftar yemeklerinde de yöresel lezzet olan burdur şişi tercih ediyor

Burdur'un yöresel lezzetlerinden Burdur şiş Ramazan ayında da sofralardaki yerini koruyor. Bölgeye has tadı olan şiş köfte iftar yemeklerinde de en çok tercih edilen tatlardan. Yerel restoranlarda siparişler birbiri ardına veriliyor. Tam lezzetini bölgedeki meralararında ki yetişen büyük baş hayvanlar ve yöre ustalarının ellerinden alan şişin kendine has hazırlanış şekli var.

Burdur şişin bölgedeki önemini anlatan Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Birol Kaval "Burdur'umuzun vazgeçilmez Ramazan tatlarından ve damak tatlarından biri de Burdur şiş köftedir. Burdur şiş köfte 2005 yılında Burdur ilimize ait coğrafi işaretler belgesini almış, ramazan ayımızın hiç vazgeçilmez tatlarından birisidir. Yüz yılı aşkın bir kebaptır. İçinde herhangi bir baharat yoktur" dedi.

Burdur şişin hazırlanışı hakkında bilgi veren İşletme Sahibi Barış Kaval "Burdur şiş dananın sadece kaburga kıymasından, içerisine etin yağ durumuna göre yüzde 10-15 iç yağı ilave edilerek, kıymamızdan çift çekilmiş halde elde ederiz. En önemli özelliği içerisinde herhangi bir baharat olmamasıdır. İçerisine sadece kaya tuzu girer. Kaya tuzu da tabi burada çok önemli, tuzu kıymamızın üzerine sadece örtecek kadar yetecek miktarda ekeriz. Çok ya da az olduğunda şişlerden dökülme yapar" şeklinde konuştu.

Şişin sunum aşamasındaki inceliklere de değinen Kaval "Burdur şişin yapımı kadar servisi de çok önemli. Porsiyonda 6 çöp var. Kendi hazırladığımız tırnaklı pidenin arasına çekilerekten servis edilir. Bu da ayrı bir lezzet kazandırır" ifadelerini kullandı.