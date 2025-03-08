Burhan Kayatürk: Kardeşlik için herkes katkı vermeli - Son Dakika
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Burhan Kayatürk: Kardeşlik için herkes katkı vermeli

AK Parti Van Milletvekili Kayatürk, terörsüz Türkiye sürecine tüm partilerin destek vermesi gerektiğini vurguladı.

08.03.2025 16:23
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(VAN) - AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, "Hassas bir sürecin içine girdik. Bu sürece herkesin katkı vermesi gerektiğine inanıyorum. Bu terörsüz Türkiye süreci bizi birbirimizle bir araya getirecek, kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek. O nedenle Sayın Bahçeli'nin başlattığı Cumhurbaşkanımızın sahip çıktığı ve hem AK Parti'nin hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem de DEM Parti'nin de buraya destek vermiş olmaları çok önemlidir. Biz aynı desteği ana muhalefet partisi CHP'den bekliyoruz" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, gazetecilere iftar programı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kayatürk, "sürece" ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Hassas bir sürecin içine girdik. Bu sürece herkesin katkı vermesi gerektiğine inanıyorum. Bu terörsüz Türkiye süreci bizi birbirimizle bir araya getirecek, kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek ve Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde Selahattin Eyyubi'nin torunlarıyla, Alparslan'ın torunları bir araya geldiğinde hamdolsun geçmişte ne kadar büyük başarılar elde edildiyse bundan sonra da o kadar büyük başarılar elde edilecek. Burada herkesin fedakarlık yapması gerek, ben bu girişimi çok değerli buluyorum. O nedenle Sayın Bahçeli'nin başlattığı Cumhurbaşkanımızın sahip çıktığı ve hem AK Parti'nin hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem de DEM partisinin de buraya destek vermiş olmaları çok önemlidir. Biz aynı desteği ana muhalefet partisi CHP'den bekliyoruz.  Aynı desteği bütün partilerden bekliyoruz.

" İmralı'nın yaptığı çağrı umarım pozitif ve netice verici bir durum getirir"

Bu dönemde kimsenin küçük hesaplar yapması gereken dönemler değildir. Biz artık gerçek manada bir kucaklaşma meydana getirmeliyiz. 40 yıldır Türkiye'nin başına bela olan bu hastalığı kökünden söküp atmalıyız. Bu bağlamda İmralı'nın yaptığı çağrı umarım örgüt ve örgütün bütün bileşenlerini üzerinde olumlu pozitif ve netice verici bir durum getirir. Bizim bir araya gelmekte bu meseleyi birlikte çözmekten başka şansımız yok. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim size. Bugün bu bölgede yaşayan insanların kendi problemleri kendi kendileriyle çözmesi lazım. Bakın biz diyoruz ki kardeşler arasındaki problem. Kardeşler arasındaki problemi kim çözecek; kardeşler çözecek. Ha birileri ben kardeş olarak değil de, ortak olarak görüyorum diyorsa kendini onun da düşünmesi gereken bir şey var. Ortaklar arasındaki problem yine ortaklar arasında çözülür. başka üçüncü partilerin burada yapabileceği bir şey yok.

Şu anda Ukrayna'nın Zelenski'nin düştüğü durum hepimiz için ders olmalı. İsrail'de, Amerika'da, batıdan gelecek desteğin kimseye bir faydası yoktur. Gün gelecek bunların hiçbiri olacak. Biz birlikte kalacağız. Biz birbirimizle beraber kalacağız varsa kendi problemlerimizi kendimiz çözeceğiz ve bugün aslında ben bunu iradeyi görüyorum. Muhtemelen bugün hiç kimsenin girmediği bir süreç bizi başarıya götürecektir.

"Bu sürecin en büyük kazananı DEM ve siyasetçileri olacak"

Siz demokratik olarak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bu söyledikleriniz ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilir. Yani biri çıkar der ki; 'ben bu ülkede komünist bir sistem görmek istiyorum', bu ifade özgürlüğüdür. Bunu sonuna kadar söylüyorsunuz. Birleri çıkar başka bir şey söyler bunlar için dernek ve parti kurar. Bu da ne olur organizasyon özgürlüğüne girer. Ama hiçbir demokrasi şiddeti kabul etmez. Siz ben size şiddetle, silahla cennet getirmek istiyorum derseniz onu da kimse kabul etmez. Çünkü demokrasilerde şiddetin yeri yoktur. O nedenle bu terörsüz Türkiye'yi biz gerçekleştirebilirsek silahlar tamamen gömülürse o zaman isteyen istediği şekilde konuşur, taleplerde bulunur. İfade özgürlüğü bağlamında kendisini ortaya koyar. Ha bunları kabul görür görmez bunlar tartışılır ama bugün aslında silahlar tamamen gömüldüğünde bunun en büyük faydasını DEM Partililer görecek. O kitlede siyaset yapanlar görecek çünkü bugün baktığınızda örgüt, örgütün silahlı yapısı, terör örgütünün eylemleri DEM'in HDP'nin bu kitlede siyaset yapan siyasilerin kafasının üzerinde Demokles'in kılıcı gibi duruyor. Ama örgüt tamamen fesh edildiğinde ne olacak; insanlar istediği şekilde konuşabilecek, istediği şekilde siyaset yapabilecek. Bunun hem bölgemiz için hem ülkemiz için hem de bölge coğrafyasındaki ülkeler için de ben çok hayırlı neticeler ortaya koyacağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burhan Kayatürk: Kardeşlik için herkes katkı vermeli - Son Dakika

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