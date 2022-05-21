Burhaniye başarılı takımların gözdesi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniye başarılı takımların gözdesi oldu

21.05.2022 17:07
Burhaniye başarılı takımların gözdesi oldu

Burhaniye ilçesi, çok sayıda spor etkinliğine ev sahipliği yaparken, pek çok takımında tercihi haline geldi.

Burhaniye ilçesi, çok sayıda spor etkinliğine ev sahipliği yaparken, pek çok takımında tercihi haline geldi. Balıkesir İl Birincisi olan Dursunbey Belediyespor U-16 takımı da kamp için Burhaniye'yi tercih etti.

Burhaniye'de kampa giren Dursunbey ekibi, yeni statta antrenmanlarını yaparken, Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor. Antrenmanların devam ettiğini anlatan Dursunbey Belediyespor U-16 takımı antrenörü Ali Kemal Önal, Türkiye Şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi. Burhaniye de olmaktan mutlu olduklarını anlatan Önal, "Bizim ekibimiz hiç yenilgisiz Balıkesir birincisi oldu. Önümüzdeki ay yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacağız. Balıkesir'in temsil edeceğimiz için çok mutluyuz. Bunun için Burhaniye de 7 günlük bir çalışma içine girdik. Burada Kemal Kocaeli ve Hasan Baş hocamızla birlikte 20 kişilik ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burhaniye'de çalışmaktan çok mutluyuz. Başka takımlarında burayı tercih etmelerini isterim. Bize ev sahipliği yapan Burhaniye Belediyesine de teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye başarılı takımların gözdesi oldu
Burhaniye başarılı takımların gözdesi oldu
Burhaniye başarılı takımların gözdesi oldu

YORUMLAR
500
Balıkesir'de 'Gençler ve Yıldızlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası' başladı Balıkesir'de 'Gençler ve Yıldızlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası' başladı Balıkesir'de Üniversiteler arası muay thai şampiyonası başladı Balıkesir'de Üniversiteler arası muay thai şampiyonası başladı
Kaynak: İHA

Kemal Önal, Balıkesir, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye başarılı takımların gözdesi oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:43 Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
15:32 Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 17:14:20. #1.12#
SON DAKİKA: Burhaniye başarılı takımların gözdesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement