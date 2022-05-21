Burhaniye başarılı takımların gözdesi oldu

Burhaniye ilçesi, çok sayıda spor etkinliğine ev sahipliği yaparken, pek çok takımında tercihi haline geldi. Balıkesir İl Birincisi olan Dursunbey Belediyespor U-16 takımı da kamp için Burhaniye'yi tercih etti.

Burhaniye'de kampa giren Dursunbey ekibi, yeni statta antrenmanlarını yaparken, Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor. Antrenmanların devam ettiğini anlatan Dursunbey Belediyespor U-16 takımı antrenörü Ali Kemal Önal, Türkiye Şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi. Burhaniye de olmaktan mutlu olduklarını anlatan Önal, "Bizim ekibimiz hiç yenilgisiz Balıkesir birincisi oldu. Önümüzdeki ay yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacağız. Balıkesir'in temsil edeceğimiz için çok mutluyuz. Bunun için Burhaniye de 7 günlük bir çalışma içine girdik. Burada Kemal Kocaeli ve Hasan Baş hocamızla birlikte 20 kişilik ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burhaniye'de çalışmaktan çok mutluyuz. Başka takımlarında burayı tercih etmelerini isterim. Bize ev sahipliği yapan Burhaniye Belediyesine de teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR