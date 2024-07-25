Burhaniye Belediyesi 5. Kitap Fuarı\'nda yeni yeşil alan halkın kullanımına açıldı

Burhaniye Belediyesi 5. Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında Ören'de kamulaştırılan 2 bin m2'lik yeni yeşil alan peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla halkın kullanımına açıldı.
CHP Parti Meclis Üyesi Mehmet Tüm, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Gülşah Deniz Atalar, CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Edremit Belediye Başkan Vekili Coşkun Taşkın, Devlet Eski Bakanı Av. Önay Alpago, kurdeleyi keserek açılışını gerçekleştirdi.
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