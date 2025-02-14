Burhaniye Belediyesi Ramazan Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi Ramazan Hazırlıklarını Tamamladı

Burhaniye Belediyesi Ramazan Hazırlıklarını Tamamladı

Burhaniye Belediyesi, Ramazan ayı için çeşitli hazırlıklar yaparak ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefliyor. Aşevi hizmetlerinin yanı sıra, her akşam iftar sofraları kuracak ve binlerce erzak kolisi dağıtacak.

14.02.2025 16:43  Güncelleme: 16:45
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Burhaniye Belediyesi; paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan ayı için hazırlıklara başladı. 11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala, Burhaniye Belediyesi hazırlıklara başlayarak, Burhaniye'de yaşayan vatandaşlara Ramazan ayında paylaşma ve dayanışmanın önemini hissettirecek.

Belediyenin aşevinde yıl boyunca her gün, 40 mahallede ikamet eden 350 ihtiyaç sahibi haneye her gün düzenli olarak 4 çeşit sıcak yemek hizmeti veren Burhaniye Belediyesi Ramazan ayı süresince de bu hizmete devam ederken yanı sıra kuracağı iftar sofralarında birlik ve beraberlik ruhunu yaşatacak. Yardımsever vatandaşların desteği ile Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da ay boyunca her akşam iftar menüsü halka sunulacak.

Ramazan bereketini ihtiyaç sahibi ailelere de ulaştırmak için, bu Ramazan'da da yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibi hanenin mutfağına; kuru bakliyat, yağ, salça ve kahvaltı malzemeleri bulunan paketler ulaştırılacak. İlk etapta 3 bin civarında erzak kolisi dağıtmayı planlayan belediye, hayırseverlerden gelecek bağış ve malzemelerle bu sayıyı daha da arttırmayı planlıyor.

Burhaniye Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki tüm camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları başlattı. Burhaniyelilerin ibadetlerini huzur ve sağlık içinde yapabilmesi için ilçe genelinde kırsal ve merkez mahallelerdeki camilerde temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren ekipler program dahilinde hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yapılan hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulundu. "Sosyal belediyecilik anlayışımız ile ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince her zaman destek oluyoruz. Özellikle birlik ve beraberlik duygularımızın arttığı Ramazan Ayı'nda belediyemize gelerek bağışçı olmak istediğini belirten yardımseverlerimizi de en doğru şekilde yönlendiriyoruz. Gerek erzak yardımı, gerek market kartı yardımı, sıcak yemek bağışı, gerekse de doğru koordine ile bağışçı ve ihtiyaç sahibi arasında köprü oluyoruz. Halkımızın ibadetlerini en rahat şekilde gerçekleştirebilmeleri için camilerimizi temizlerken, ramazan yardımı kolilerimizi de hazırlamaya başladık. Ramazan ayı boyunca da Ahmet Akın Kültür Merkezi'mizde bağışçılarımızın desteği ile her akşam iftar sofralarında buluşacağız. Hep andığımız o eski ramazanların güzelliğini ilçemizde yaşamaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye Belediyesi Ramazan Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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