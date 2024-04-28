Burhaniye Belediyespor Egemenlik Kupası Açık İkili Briç Turnuvası Yapıldı - Son Dakika
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Burhaniye Belediyespor Egemenlik Kupası Açık İkili Briç Turnuvası Yapıldı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Burhaniye Belediyespor Egemenlik Kupası Açık İkili Briç Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 64 sporcu katıldı ve dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

28.04.2024 13:43  Güncelleme: 13:55
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SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Burhaniye Belediyespor Egemenlik Kupası Açık İkili Briç Turnuvası yapıldı. Bir gün süren turnuvada büyük heyecan yaşanırken, dereceye giren sporcuların ödülleri Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil ve Briç İl temsilcisi Uğur Tarhal tarafından verildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyespor Egemenlik Kupası Açık İkili Briç Turnuvası yapıldı. İskele Mahallesi'ndeki Briç Kulübü'nde düzenlenen turnuvaya Balıkesir İl merkezi ve ilçelerinden 64 sporcu katıldı.

Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil, Burhaniye'de 20 yıldan beri briç oynandığını belirterek, Belediye olarak desteklerinin devam edeceğini açıkladı. Erdil, "Burhaniye de yaklaşık 20 yıldır briç oynanmaktadır. Burhaniye Belediyesi'nin de desteklemiş olduğu etkinlikler kapsamında, Burhaniye'deki festivallerde, organizasyonlarda briç turnuvaları düzenlenmektedir. Burhaniye Belediyesi olarak briç sporunda üzerimize düşeni yapmaktayız. Daha iyilerini inşallah önümüzdeki süreçte yapacağız. Burada Uğur Tarhal'ın İl Temsilcisi olması münasebeti ile briç etkin bir noktaya geldi. Bizler de kendilerine Burhaniye Belediyesi olarak destek oluyoruz" dedi.

Briç İl Temsilcisi Uğur Tarhal, "Burhaniye Briç Kulübü'nün Egemenlik Kupası'nı her sene olduğu gibi bu sene de yaptık. Yine Balıkesir ve çevresinden yoğun bir katılımla çok başarılı bir turnuva yaptık. Güzel geçen turnuva sonucunda da ödüllerimizi dağıttık. Buradan herkes mutlu bir şekilde ayrıldılar" diye konuştu. Briç Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İpek ise "1980 yılından beri briç oynuyorum. Briç kesin olarak bir beyin sporudur. Herkese bunu öneriyorum. Çünkü gerçekten bir beyin sporu. İnsanı rahatlatıyor. Burhaniye Briç Kulübü olarak da çok iyi yerlere geldik. Balıkesir'in şu anda yıldızıyız. Turnuvalarımız 40- 45 masalara kadar çıkmaktadır. Burhaniye Briç Kulübü yönetimi olarak gerçekten çok güzel hizmet ediyoruz. Briçseverlerin hepsini kulübümüze bekliyoruz" diye konuştu.

Burhaniye Belediyespor Egemenlik Kupası Açık İkili Briç Turnuvası Yapıldı
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Burhaniye Belediyespor Egemenlik Kupası Açık İkili Briç Turnuvası Yapıldı - Son Dakika
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